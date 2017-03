Berlin (dpa/tmn) - Rund 436 000 Menschen aus Deutschland haben im Jahr 2016 eine Flusskreuzfahrt unternommen - knapp 12 000 mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus der Studie «Der Fluss-Kreuzfahrtmarkt Deutschland 2016» hervor.

2016 sei zunächst von den Anschlägen in Paris und Brüssel überschattet gewesen, heißt es in der Studie, die der Deutsche Reiseverband und die IG River Cruise auf der Reisemesse ITB (8. bis 12. März) vorgestellt haben. Die Flusskreuzfahrtsaison sei deshalb nur schleppend angelaufen. Die befürchteten Ausfälle insbesondere in den französischen Fahrtgebieten seien dann jedoch insgesamt ausgeblieben.

Der Rhein und die Donau sind weiterhin die beliebtesten Fahrtgebiete für Flussreisen. Allerdings büßten beide etwas an Beliebtheit ein. Zulegen konnten dagegen Beispiel Elbe, Oder und Havel und die Seine.