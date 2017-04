Ryanair startet Winterflugplan in Frankfurt früher

Der Billigflieger Ryanair nimmt in Frankfurt 17 Strecken des neuen Winterflugplans 2017/18 zwei Monate früher auf als geplant. Der Start für Ziele wie London, Madrid und Venedig ist bereits im September, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Man reagiere auf die große Buchungsnachfrage.

Neue Low-Cost-Langstreckenflüge ab Barcelona

Die International Airlines Group (IAG) bietet ab Juni unter der Marke Level neue Low-Cost-Langstreckenflüge ab Barcelona an. Die Ziele sind Los Angeles, Oakland, Buenos Aires und Punta Cana, wie IAG mitteilt. Billigflüge auf der Langstrecke sind derzeit noch selten. Eurowings und Norwegian etwa bieten diese an, und auch Wow Air über Island in Richtung Nordamerika. Zur IAG gehören British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus.

Mit SAS über Kopenhagen auf die Färöer-Inseln

Scandinavian Airlines (SAS) bietet im Sommer einen neuen Flug von Kopenhagen auf die Färöer-Inseln an. Die Strecke von der dänischen Hauptstadt auf die Insel Vagar steht täglich im Flugplan, kündigte die Fluggesellschaft an.

Von Berlin nach Danzig mit Air Berlin

Air Berlin nimmt im Sommer eine neue Flugverbindung von Berlin-Tegel ins polnische Danzig auf. Ab 4. Mai werde die Strecke das ganze Jahr über täglich geflogen, teilte die Fluggesellschaft mit. Abflug in Berlin ist immer um 13.15 Uhr. Der Rückflug aus Danzig startet um 14.50 Uhr.

Zweiter täglicher Bali-Flug von Emirates

Emirates bietet ab Sommer mehr Flüge von seinem Drehkreuz Dubai nach Bali an: Die Strecke steht ab 2. Juli zweimal täglich im Flugplan. Man reagiere auf die wachsende Nachfrage, teilte die Fluggesellschaft mit. Nach Dubai kommen deutsche Reisende mit Emirates von Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und München aus. Die Insel Bali ist das beliebteste Urlaubsziel in Indonesien.