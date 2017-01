Wassertemperaturen weltweit Fernreiseziele locken mit Strandwetter

Hamburg (dpa/tmn) - Sri Lanka, die Dominikanische Republik oder Australien: Tolles Strandwetter finden Reisende nur in der Ferne. Für sie gibt es hier die weltweiten Wassertemperaturen im Überblick.

An den Stränden Sri Lankas hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in dieser Woche zum Beispiel 28 Grad gemessen. Diesen Wert erreicht auch der Golf von Mexiko. Die Dominikanische Republik kommt auf 26 Grad. Und auch in Australien herrschen Badetemperaturen: In Sydney hat das Meer 25 Grad. Mauritius kommt gar auf rekordverdächtige 35 Grad - die Kanaren dagegen maximal auf 20 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 12-14 Algarve-Küste 17 Azoren 16-17 Kanarische Inseln 19-20 Französische Mittelmeerküste 14-15 Östliches Mittelmeer 15-19 Westliches Mittelmeer 14-17 Adria 12-15 Schwarzes Meer 6-10 Madeira 19 Ägäis 13-17 Zypern 17-18 Antalya 17 Korfu 15 Tunis 16 Mallorca 16 Valencia 16 Biarritz 12 Rimini 13 Las Palmas 20