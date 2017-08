Stuttgart/München (dpa/tmn) - Am dritten August-Wochenende (18. bis 20.8.) ist mit viel Urlaubsverkehr zu rechnen. Auf manchen Rückreiserouten wird es nach Einschätzung der Autoclubs ADAC und ACE eng.

Besondere Stauschwerpunkte sind die Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee, die Großräume Hamburg, Berlin, München und Stuttgart, das Ruhrgebiet, das Rheinland und das Rhein-Main-Gebiet. Im deutschen Nordwesten ist laut ACE mit verstärktem Gespannverkehr zu rechnen, da in Teilen der Niederlande die Ferien enden.

Staus sind vor allem auf den folgenden Routen wahrscheinlich:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck, beide Richtungen A 2 Dortmund - Hannover - Berlin, beide Richtungen A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt/Main - Oberhausen - Arnheim; beide Richtungen A 4 Aachen - Köln - Kirchheimer - Dreieck - Erfurt - Dresden; beide Richtungen A 5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe; beide Richtungen A 6 Kaiserslautern - Mannheim; Heilbronn - Nürnberg; beide Richtungen A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen; beide Richtungen A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; beide Richtungen A 9 Berlin - Nürnberg - München; beide Richtungen A 10 Berliner Ring A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark - Stettin; beide Richtungen A 19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock; beide Richtungen A 20 Rostock - Kreuz Uckermark; beide Richtungen A 24 Dreieck Wittstock - Berlin A 40 Venlo - Duisburg - Essen; beide Richtungen A 45 Gießen - Dortmund; beide Richtungen A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen; beide Richtungen A 81 Würzburg - Heilbronn - Stuttgart - Singen; beide Richtungen A 93 Rosenheim - Kiefersfelden; beide Richtungen A 95 München Garmisch-Partenkirchen A 96 Lindau - München; beide Richtungen A 99 Umfahrung München

In Österreich sind die Sommerferien noch in vollem Gange. Als besondere Stauschwerpunkte gelten die Autobahnen A 9 (Pyhrn-Autobahn), A 10 (Tauern-Autobahn), A 11 (Karawanken-Autobahn), A 12 (Inntal-Autobahn) und im weiteren Verlauf die Brenner-Autobahn A 13. Am Samstag sei den ganzen Tag hindurch mit viel Verkehr zu rechnen, am Sonntag starten viele Rückreisenden bereits ab 10.00 Uhr und sorgen bis in den Nachmittag hinein für starken Betrieb.

Die gleiche Lage dürfte sich in der Schweiz einstellen. Alle Transitrouten sind Stauschwerpunkte, vor allem am Gotthardtunnel in beide Richtungen. Alternativen sind der Gotthard-Pass und die A 13 (St. Margrethen - Bellinzona), letztere ist zu den Hauptzeiten aber auch nicht staufrei. Auch vor dem Grenzübergang nach Italien bei Chiasso dürften lange Wartezeiten die Geduld der Autofahrer auf die Probe stellen.