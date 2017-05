Kunst trifft Industriekultur: «Extraschicht» im Ruhrgebiet

Cocktails schlürfen auf dem Dach eines Pumpwerks, Tanzperformances vor einer Jugendstil-Zeche anschauen und Abseilen vom Hochofen: Am 24. Juni legt das Ruhrgebiet wieder eine «Extraschicht» ein. An dem abendlichen Kulturfestival beteiligen sich diesmal mehr als 2000 Künstler. Ihre Programme zeigen sie in der 17. «Nacht der Industriekultur» an 46 Spielorten in 21 Städten: Akrobatik, Feuer- und Lasershows, Konzerte und Mitmach-Aktionen. Fast alles findet in ehemaligen oder aktuellen Industriestandorten statt, in Zechen, Stahlwerken und Brauereien, so Ruhr Tourismus.

Meisterwerke der französischen Kunst in Gotha

Im Herzoglichen Museum Gotha können sich Besucher noch bis 13. August Werke von Claude Lorrain, Nicolas Poussin und Jacques-Louis David anschauen. Die Ausstellung mit einem Schwerpunkt auf französische Kunst des frühen 17. bis späten 18. Jahrhunderts ist eine Kooperation mit dem Moskauer Puschkin-Museum, teilt die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha mit. Einige der Werke sind zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Infos gibt es unter Tel.: 03621/82 340.

Tel Aviv feiert die Weiße Nacht

Eine Party in den Straßen von Tel Aviv erwartet Israel-Reisende am 30. Juni: Die Stadt feiert mit dem Kulturfestival White Night die Weiße Stadt, eine Ansammlung von rund 4000 Häusern im Bauhaus-Stil und seit 2003 Unesco-Welterbe. Die Gebäude werden zur Feier angestrahlt, und es gibt jede Menge kostenlose Veranstaltungen, wie das Pressebüro Israels mitteilt. Viele Restaurants und Geschäfte haben außerdem länger geöffnet und bieten Aktionen an. Auskunft erhalten Interessierte unter Tel.: 069/25 62 88 80.