Fisch und Meeresfrüchte in Lissabon genießen

Fisch und Meeresfrüchte in allen Variationen locken vom 5. bis 15. April Feinschmecker nach Lissabon. Dann stellen portugiesische und internationale Köche auf dem Fisch-Festival ihre Kreationen vor. Die Gäste sind eingeladen, bei der Zubereitung und dem Anrichten dabei zu sein. Live-Kochshows und Konzerte gehören mit zum Programm. Darauf macht Turismo de Portugal aufmerksam.

Niederrheinmuseum in Wesel mit erster Sonderausstellung

Ein neues Ausstellungshaus für niederrheinische Geschichte können Urlauber in Wesel bei Düsseldorf besuchen. Aus dem Preußen-Museum ist in drei Jahren Umbauzeit das LVR-Niederrheinmuseum Wesel geworden, wie Tourismus NRW mitteilt. Die Eröffnung ist am 18. März. Die erste Sonderausstellung beleuchtet bis zum 14. Oktober die Geschichte der Grenzregion vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Die neue Dauerausstellung des Museums soll 2020 zu sehen sein.

Südliche Weinstraße feiert Max Slevogt

Entlang der Südlichen Weinstraße können sich Urlauber in diesem Frühling und Sommer auf die Spuren des deutschen Impressionisten Max Slevogt begeben. Die Region feiert den 150. Geburtstag des Malers mit vielen Veranstaltungen. Außerdem wurde ein neun Kilometer langer Rundweg angelegt, der zu zwölf Orten führt, an denen Slevogt malte. Start ist am Herrenhaus Slevogthof. Alle Informationen zum Programm finden Besucher im Internet.