München (dpa/tmn) - In den Alpen sind erste Passstraßen wieder für den Verkehr geöffnet. Befahrbar seien der Oberalp- und Splügenpass in der Schweiz sowie das Penserjoch in Südtirol, teilt der ADAC mit.

Weitere Pässe in Österreich, in der Schweiz und Frankreich sollen innerhalb der kommenden zwei Wochen geöffnet werden. Dazu zählen die Großglockner-Hochalpenstraße, die Maltatal-Hochalmstraße, die Strecke zwischen Davos und St. Moritz sowie die Pässe Allos und Cayolle.

Die letzten Wintersperren fallen erst später im Jahr. Die Strecken vom Ötztal über das Timmelsjoch ins Südtiroler Passeiertal sowie der bei Motorradfahrern beliebte Gaviapass zwischen Bormio und Ponte di Legno werden erwartungsgemäß erst im Juni geöffnet, so der ADAC.

Wer in nächster Zeit eine Tour in die Alpen plant, sollte sich über die aktuelle Lage informieren. Es ist möglich, dass bereits geöffnete Alpenübergänge witterungsbedingt kurzfristig wieder gesperrt werden.