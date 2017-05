Perl/Regen (dpa/tmn) - Wasser übt eine besondere Anziehungskraft auf viele Menschen aus. Herrlicher als entlang an Flüssen lässt sich kaum wandern. Auch in Deutschland gibt es dazu viele Möglichkeiten. Eine Auswahl:

Ein Bach- oder Flusslauf hat «eine nachvollziehbare, logische Linienführung», wie Erik Neumeyer vom Deutschen Wanderverband es nennt. Das gibt Orientierung, ob für einen Tag oder mit mehreren Etappen. Hier elf schöne Flusswanderwege in Deutschland:

1. Altmühltal-Panoramaweg, Bayern

Der Altmühltal-Panoramaweg führt entlang der Altmühl auf 200 Kilometern von Gunzenhausen nach Kelheim. Vorbei an Kalksteinfelsformationen wie den Zwölf Aposteln bei Solnhofen und an der Steinernen Rinne nahe Wolfsbronn, wo das Wasser unter sich den Fels aufgetürmt hat. Eine Übernachtung samt Besichtigung sind das barocke Eichstätt oder die Drei-Burgen-Stadt Riedenburg wert. Das ist ein Vorteil von Flusswanderwegen: Meist gibt es dort gute Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten, denn entlang von großen Fließgewässern gibt es viele sehenswerte Ortschaften in erlaufbaren Abständen.

2. Moselsteig, Rheinland-Pfalz

Einer der Lieblingswege von Erik Neumeyer ist der Moselsteig von Perl an der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze bis zur Mündung am Deutschen Eck in Koblenz. Vom Wanderverband ist der Weg als «Qualitätsweg» ausgezeichnet - er entspricht also klar definierten Qualitätskriterien wie zuverlässige Markierung und gute Infrastruktur. Er punktet mit einer Länge von 365 Kilometern, aufgeteilt in 24 Etappen, sowie einer lückenlosen Ausschilderung. Es geht durch Weinberge, Wälder und kleine Flussdörfer. Römische Hinterlassenschaften können in Trier, Konz oder Mehring besichtigt werden, auch die mittelalterlichen Städte Bernkastel-Kues oder Traben-Trarbach laden zum Stopp ein.

3. Durchs Ilsetal zum Brocken, Sachsen-Anhalt

Kleiner als die Mosel ist die Ilse, nur 43 Kilometer lang, und den ersten Kilometer den nördlichen Brockenhang hinunter duckt sie sich auch noch unter Felsblöcken. Nur ein Rauschen zeugt vom Bächlein, das am Brocken in 900 Meter Höhe entspringt. Der elf Kilometer lange Pfad von Ilsenburg entlang der Ilse hoch zum Brocken, vorbei an den kaskadeförmigen Ilsefällen und bizarren Felsen, ist einer der schönsten Wanderpfade im Harz. Er trägt den Namen des Dichters Heinrich Heine, der einst diesen Weg genommen haben soll. Der Aufstieg mit 800 Höhenmetern und bis zu 15 Prozent Steigung ist durchaus anspruchsvoll.