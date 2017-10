Hamburg (dpa/tmn) - Das Wasser vor den deutschen Küsten wird immer kühler. Auf Rügen erreicht das Meer nur noch 13 bis 15 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die deutsche Nordseeküste meldet zwischen 14 bis 16 Grad - auch für hartgesottene Schwimmer dürfte das zu kalt sein.

Angenehm sind die Wassertemperaturen noch vielerorts am Mittelmeer: Auf Mallorca wurden 23 Grad gemessen, in Antalya 28 Grad. Badewannenwarmes Wasser finden Reisende in Europa nicht mehr - dafür müssen sie weiter reisen, etwa nach Thailand oder Mauritius.

Wassertemperaturen in Deutschland: Nordseeküste 14-16 Ostseeküste 13-16 Helgoland 16 List/Sylt 15 Norderney 15 Fehmarn 13-15 Rügen 13-15 Usedom 14-16 Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 16-20 Algarve-Küste 20-21 Azoren 23-24 Kanarische Inseln 22-24 Französische Mittelmeerküste 28-21 Östliches Mittelmeer 24-29 Westliches Mittelmeer 18-25 Adria 19-22 Schwarzes Meer 17-24 Madeira 26 Ägäis 20-25 Zypern 27-28 Antalya 28 Korfu 23 Tunis 23 Mallorca 23 Valencia 24 Biarritz 20 Rimini 21 Las Palmas 23