Berlin (dpa/tmn) - Urlaub mit Anreise per Auto und Aufenthalt in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus werden immer beliebter. Das geht aus einer aktuellen Reiseanalyse hervor.

Insgesamt 47 Prozent aller Urlaubsreisen wurden 2016 per Pkw oder Wohnmobil unternommen - 2015 waren es 45 Prozent. Das zeigt die Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR), die auf der Reisemesse ITB (8. bis 12. März) in Berlin vorgestellt wurde. Zudem wurden 26 Prozent der Urlaubsreisen in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus verbracht - im Vorjahr waren es 23 Prozent.

Ein Grund für diese Entwicklung: Viele Urlauber entschieden sich 2016 eher für Urlaub in Deutschland oder in einem Nachbarland, während klassische Flugreiseziele wie die Türkei oder Ägypten wegen Angst vor Terroranschlägen viele Touristen verloren. Die FUR befragte im Januar 2017 mehr als 7500 Personen in Deutschland.