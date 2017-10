Berlin (dpa/tmn) - Die Fluggesellschaft Delta Air Lines bietet in der Sommersaison 2018 eine neue Verbindung von Berlin nach New York an. Ab 25. Mai 2018 werden täglich Flieger zwischen dem Flughafen Tegel und dem John F. Kennedy Airport verkehren.

Die US-Airline fliegt derzeit außerdem von Frankfurt, München, Stuttgart und Düsseldorf nach New York. Außerdem gibt es ab 17. Mai 2018 wieder eine saisonale Nonstop-Verbindungen von München nach Detroit.