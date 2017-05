Gaborone (dpa/tmn) - In Botsuana im südlichen Afrika müssen ausländische Reisende vom 1. Juni 2017 an eine neue Touristenabgabe zahlen. Die Gebühr in Höhe von 30 US-Dollar (etwa 27,50 Euro) wird bei der Einreise am Flughafen oder an der Grenze erhoben.

Reisende können in bar sowie per EC- oder Kreditkarte zahlen. Darauf weist das Fremdenverkehrsbüro von Botsuana auf seiner Webseite hin. Nach der Zahlung erhalten Reisende einen Beleg, der zusammen mit dem Pass vom Grenzbeamten gestempelt wird. Der Zahlungsbeleg ist 30 Tage gültig, auch bei mehrfacher Einreise.

Die neue Gebühr soll zur weiteren Förderung des Tourismus eingesetzt werden, erklärt das Fremdenverkehrsbüro. Das touristische Fachmagazin «Travel One» hatte online über die neue Abgabe für Touristen berichtet.

Botsuana setzt auf hochwertigen Urlaub. Die Aufenthalte in den Safari-Lodges kosten nicht selten mehrere hundert Euro pro Nacht. Das Nachbarland von Südafrika und Namibia ist für seine Natur und wilde Tiere bekannt. Beliebteste Sehenswürdigkeit ist das Okavango-Delta.