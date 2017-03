Motto «Dutch Design»: Keukenhof öffnet am 23. März

Der Keukenhof mit seiner Blumenausstellung im niederländischen Lisse öffnet am 23. März wieder seine Türen für Besucher. Das Thema der Saison 2017 ist «Dutch Design», wie der Keukenhof mitteilte. Das Motto ist auch im Blumenzwiebelmosaik zu sehen, das als ein Höhepunkt der Ausstellung gilt. Außerdem hat der Keukenhof ein neues, modernes Empfangsgebäude erhalten. Geöffnet ist die Anlage bis 21. Mai. Die Niederlande feiern 2017 das Themenjahr «Von Mondrian bis Dutch Design» mit mehreren großen Ausstellungen.

Superhelden aus Lego - neue Ausstellung in London

Mehr als zwei Millionen Legosteine hat der Künstler Nathan Sawaya (43) für eine neue Ausstellung in London verbaut. In der Schau «The Art of the Brick: DC Super Heroes» sind seit Anfang März unter anderem Batman, Superman und deren Widersacher als Statuen aus den Plastikbausteinen zu sehen. Insgesamt sind es 120 teils lebensgroße Werke. Bis Anfang September sind sie im Don Street Car Park in Londons South Bank ausgestellt. Mit der Schau will Sawaya die Menschen dazu anregen, den Superhelden in sich selbst zu entdecken. «Genau wie Superman haben wir alle unsere Geschichte», sagte er einer Pressemitteilung zufolge.

Künstlicher Gletscher in Island

Auf den zwei Stockwerken eines alten Wassertanks sollen Besucher in Reykjavík die naturgetreue Nachbildung einer Eishöhle erkunden können. In Islands Hauptstadt soll in diesem Sommer das Perlanmuseum mit einem künstlichen Gletscher eröffnen, wie Promote Iceland ankündigt. Auf dem zweiten Stockwerk des Tanks bietet sich Reisenden ein 360-Grad-Ausblick von der Spitze des nachgebildeten Vatnajökull-Gletschers. Besucher ziehen sich am besten warm an, denn in der Eishöhle sinken die Temperaturen auf minus zehn Grad.

Salzbergwerk feiert runden Geburtstag in Berchtesgaden

Das Salzbergwerk Berchtesgaden feiert in diesem Jahr 500. Geburtstag. Das traditionelle ganztätige Bergfest am Pfingstmontag (5. Juni) soll ganz im Zeichen des runden Geburtstags stehen, wie das Bergwerk mitteilt. Das Fest wird mit einem Kirchenzug vom Salzbergwerk zur Stiftskirche beginnen. Ein Festzug durch den Markt steht ebenfalls an. Das Salzbergwerk Berchtesgaden betreibt seit 1517 aktiven Salzabbau.

Feuerwerk über königlichem Prachtbau bei Regensburg

Mit einem Feuerwerk feiert Regensburg das 175-jährige Jubiläum der Walhalla. Von mehreren Ausflugschiffen soll sich das Feuerwerk am 21. Oktober beobachten lassen, wie die Stadt mitteilt. Die Schiffe sollen die Donau im festlich geschmückten Konvoi von Regensburg nach Donaustauf zur Walhalla passieren. Die Walhalla liegt zehn Kilometern vor den Toren Regensburgs. Mit dem klassizistische Bau hat sich der bayerische König Ludwig I. verwirklicht.