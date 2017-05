Das Inka-Gold in Völklingen sehen

Für die Inka waren es «Perlen der Sonne», die Spanier sahen nur den materiellen Wert: Der Mythos vom Gold der Inka hat in diesem Gegensatz seinen Ursprung. Die Ausstellung «Inka - Gold. Macht. Gott.» dreht sich um die Schätze der peruanischen Hochkultur. Zu sehen ist sie bis zum 26. November auf dem Gelände des Weltkulturerbes Völklinger Hütte im Saarland. Erwachsene zahlen 15 Euro Eintritt. Kinder, Studierende, Schüler und Auszubildende kommen gratis hinein. Informationen gibt es unter Tel.: 06898/91 00 100.

Schlafen unter dem Sternenhimmel auf Juist

Das Rauschen des Meeres und darüber der Sternenhimmel: Wer immer schon einmal auf einem Deich übernachten wollte, bekommt in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni auf der Insel Juist eine Gelegenheit dazu. Anlass für den Abend ist die Ernennung des deutsch-niederländischen Wattenmeers zum Unesco-Weltnaturerbe vor sieben Jahren, teilt die Kurverwaltung der Nordseeinsel mit. Das Paket aus Wattwanderung, Übernachtung auf dem Feldbett und Frühstück kostet pro Person 95 Euro. Auskunft erhalten Besucher unter Tel.: 04935/80 98 10.

«Knödeljagd» in den Dolomiten

Auf die Jagd nach einem «Goldenen Riesenknödel» können sich Mountainbiker im Grödnertal in Südtirol machen. Vom 8. bis 10. September sind an den Trails von Gröden Stationen aufgebaut, die es im Zweierteam zu finden und zu absolvieren gilt. Abfahrten mit Ausblick auf Sella, Langkofel und Marmolada sowie abwechslungsreiche Aufgaben sind Teil der Jagd, teilt die örtliche Tourimusvertretung mit. Dem schnellsten Team winkt als Preis der «Goldene Riesenknödel». Die Teilnahme kostet pro Team 150 Euro. Mehr zu der Verantaltung erfahren Gäste unter Tel.: 0039/471/77 79 99.

Schlösser- und Burgentag im Münsterland

Besondere Einblicke in herrschaftliche Häuser bekommen Besucher des ersten Schlösser- und Burgentages im Münsterland. Am 17. und 18. Juni öffnen 25 historische Bauten ihre Tore und lassen Besucher in vergangene Zeiten eintauchen. Dabei sind unter anderem das Schloss Neukirchen, die Burg Hülshoff in Havixbeck und das Wasserschloss Rhede. Der Eintritt ist kostenlos, teilt Tourismus NRW mit. Informationen erhalten Interessierte unter Tel.: 02571/94 93 92.