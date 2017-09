Stuttgart (dpa/tmn) - Auch wenn die Hauptreisezeit vorbei ist: Auf eine ganz reibungslose Fahrt dürfen sich die Autofahrer auch am Wochenende nicht freuen (22. bis 24. September).

Der ACE geht von einem mittleren Staurisiko aus. Die Hauptursache sind Baustellen im gesamten Bundesgebiet, auf die auch der ADAC hinweist. Lokal stellen sich die Autofahrer außerdem besser im Großraum München wegen des Oktoberfestes auf Behinderungen ein. Gleiches gilt für Stuttgart mit dem Cannstatter Volksfest.

Typischerweise sorgen auch die Pendler am Freitag wieder für volle Straßen. Der Stauschwerpunkt dürfte laut ACE am Freitag zwischen 14.00 und 18.00 Uhr liegen. Generell sind vor allem auf folgenden Routen Behinderungen und Wartezeiten wahrscheinlich:

A 1 Saarbrücken - Köln - Osnabrück - Bremen - Hamburg - Lübeck A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berlin A 3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau; beide Richtungen A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt/Main - Karlsruhe - Basel A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7 Hamburg - Flensburg; Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg; Luxemburg - Neunkirchen A 9 Berlin - Nürnberg - München, beide Richtungen A 10 Berliner Ring A 13 Dresden - Schönefelder Kreuz A 14 Magdeburg - Halle - Leipzig A 31 Emden - Leer - Meppen - Gronau - Oberhausen A 45 Gießen - Hagen - Dortmund A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach A 92 München - Deggendorf A 93 Kufstein - Inntaldreieck A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen A 96 München - Lindau A 99 Umfahrung München

In Österreich und der Schweiz bringen am Freitag die Pendler viel Betrieb auf die Straßen. Der ACE rechnet für beide Länder besonders am Samstag und Sonntag mit Urlaubern, die nicht an Ferien gebunden sind und auf den Transitstrecken für moderaten Reiseverkehr sorgen.