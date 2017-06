Reykjavík (dpa/tmn) - Entspannen in einem Gemisch aus Hopfen, Hefe und Wasser: Im Norden Islands am Fjord Eyjafjördur hat das erste Bier-Spa des Landes eröffnet.

In der neuen Wellness-Anlage können Besucher in einem Biergemisch baden, wie Promote Iceland mitteilt. Trinkbar ist das Badewasser aber nicht, so können auch Kinder in den Becken Platz nehmen. Für Badende ab 20 Jahren wird allerdings frisches Bier aus der hauseigenen Brauerei gezapft und ausgeschenkt.

Im Innenbereich des «Bjórbödin Spa» finden sich Wannen für jeweils 2 Personen, im Außenbereich ein Warmwasserbecken für bis zu 20 Gäste. Außerdem gibt es einen Ruheraum und ein Restaurant.

Die Idee des Bierbadens ist nicht ganz neu. Ein solches Angebot gibt es zum Beispiel im brandenburgischen Neuzelle im Hotel «Kummerower Hof», aber etwa auch in Prag. Das Bier soll die Haut reinigen und damit zum körperlichen Wohlbefinden beitragen.