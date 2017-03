Neue Ausstellung in Bonn: Die Deutschen und ihre Autos

Der Originalwagen aus dem Kultfilm «Manta, Manta» gehört zu den rund 800 Exponaten einer neuen Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte. Vom 10. März 2017 bis 21. Januar 2018 zeigt sie unter dem Titel «Geliebt. Gebraucht. Gehasst. Die Deutschen und ihre Autos», welche Bedeutung das Auto für die Menschen in Deutschland hat. Darauf macht die Organisation Tourismus NRW aufmerksam (Tel.: 0228/91650, E-Mail: post@hgd.de).

Ostermarkt mit Traditionskunst in Bad Tölz

Beim Ostermarkt in Bad Tölz können sich Besucher der oberbayerischen Stadt vom 7. bis 17. April mit Frühlingsdeko eindecken und Ostergerichte versuchen. Touristen haben auch die Möglichkeit, an den Markthäuschen die typische Lüftlmalerei zu entdecken, heißt es bei Tölzer Land Tourismus.

Kulinarik-Festivals in Wien

Feinschmecker haben im Mai zwei besondere Gründe für einen Besuch in Wien: Beim Genuss-Festival im Stadtpark bieten österreichische Produzenten vom 12. bis 14. Mai Feinkost und Spezialitäten an, teilt Wien Tourismus mit. Und beim Wienissimo-Festival am 22. Mai probieren Gäste nach Zahlung einer Spende Gerichte an einer Tafel auf dem Rathausplatz.