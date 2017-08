Musik und Matsch: Neues Festival in Neuseeland

Im Sommer versinken viele Musikfestivals wegen Regen im Matsch. Genau dies ist beim neuen Mudtopia Festival in der neuseeländischen Stadt Rotorua auf der Nordinsel des Landes das Ziel. Rund 350 000 Liter Schlamm werden dafür vom 1. bis 3. Dezember 2017 herangekarrt, teilt der Betreiber mit. Es soll Pools mit Matsch, Hindernisläufe und Matsch-Wellness geben. Die Musik liefern lokale Musiker. Rotorua liegt etwa zweieinhalb Stunden mit dem Auto von Auckland entfernt.

Schafe und Lämmer beim Almabtrieb in Tarrenz

Mehr als 1000 Schafe und ihre Lämmer steigen am 10. September in Tarrenz im Tiroler Gurgltal vom Berg hinab ins Tal. Der Almabtrieb - auch Schafschied genannt - sei der größte in der Region, so Tirol Werbung. Im Spätsommer treiben die Hirte überall in den Alpen ihre Tiere zusammen und in die Täler. Eine Übersicht über die Almabtriebe in Tirol gibt es auf www.tirol.at/almabtriebe.

Wien würdigt bedeutende Künstler mit Sonderausstellungen

Das 100. Todesjahr von Künstlern wie Egon Schiele und Gustav Klimt soll 2018 noch mehr Touristen nach Wien locken. Unter dem Motto «Schönheit und Abgrund» erinnern im nächsten Jahr 16 Sonderausstellungen an die einst umstrittenen Protagonisten der Wiener Moderne. Darüber informiert Wien Tourismus.

Naturpark Sauerland-Rothaargebirge bekommt Infozentren

Der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen bekommt sechs Informationszentren. Standorte sind Bad Berleburg, Burbach, Hemer, Lennestadt-Kirchhundem, Medebach und Meinerzhagen. Die Eröffnungen stehen laut Tourismus NRW ab dem Frühjahr 2018 an. Die Infozentren bieten kleine Ausstellungen über den Naturpark allgemein und regionale Besonderheiten. Zu den touristischen Höhepunkten des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge zählen der Rothaarsteig, die Attahöhle und die Bruchhauser Steine bei Olsberg.