Reisen in Deutschland

Großes Afrika-Festival in Würzburg

In Würzburg erwartet Besucher vom 25. bis 28. Mai ein Fest für afrikanische Kultur und Musik. Schauplatz des 29. Internationalen Africa Festivals ist das Mainufer. Dort treten Künstler etwa aus dem Senegal, aus Mali und von den Kapverden auf, wie Frankentourismus mitteilte. Außerdem gibt es Filmvorführungen, Kinderprogramm, Modenschauen und einen großen Basar. Informationen gibt es unter Tel. 0931/15060.

Fotoausstellung und Kochwettbewerb: Fischertage auf Rügen

Um Zander, Dorsch und Hering drehen sich die Fisch(er)tage auf Rügen vom 28. April bis 7. Mai. Im Ostseebad Baabe gibt es eine Ausstellung mit 32 Fotos der letzten Baaber Fischer zu sehen, wie die Tourismuszentrale Rügens informiert. Einheimische Fischer stehen zu Gesprächen bereit. Im Fokus steht der Fisch auch in den Restaurants der Insel. Höhepunkt ist das Mönchguter Heringsfest am ersten Maiwochenende in Göhren, wo rund um das Museumsschiff Luise gefeiert wird. Prämiert wird die beste Fischsuppe. Interessierte erhalten Auskunft unter Tel.: 03838/80770 oder E-Mail: info@ruegen.de.

Neue Touren durch das Europäische Astronautenzentrum in Köln

Durch das Europäische Astronautenzentrum (EAC) in Köln-Wahnheidewerden neue Gruppenführungen angeboten. Auf den zweistündigen Touren erhalten Besucher Einblicke in die Welt der bemannten Raumfahrt, wie Tourismus NRW mitteilt. Infos gibt es unter Tel.: 0221/346430.