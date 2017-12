Hamburg (dpa/tmn) - So richtig angenehme Badetemperaturen finden Urlauber mittlerweile nur noch jenseits des Mittelmeers. Das Rote Meer in Ägypten zum Beispiel kommt in dieser Woche auf 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet.

Thailand liegt bei 29 Grad, Mauritius sogar bei 33 Grad. Das Mittelmeer hat sich dagegen weiter abgekühlt. In Antalya und auf Zypern hat das Meer nur noch 21 Grad. Mallorca kommt nur noch auf kalte 18 Grad. Die Kanaren als typisches Winterziel liegen bei ungefähr 22 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 11-15 Algarve-Küste 19 Azoren 19-20 Kanarische Inseln 21-22 Französische Mittelmeerküste 13-18 Östliches Mittelmeer 20-22 Westliches Mittelmeer 13-18 Adria 13-17 Schwarzes Meer 10-15 Madeira 21 Ägäis 16-20 Zypern 21 Antalya 21 Korfu 18 Tunis 18 Mallorca 18 Valencia 17 Biarritz 14 Rimini 13 Las Palmas 22