Harry, Huskys, Hüttenrock Aktuelle Reisetipps für Urlauber

London bekommt neue Harry-Potter-Ausstellung

Eine Ausstellung über Zauberschüler Harry Potter gibt es vom Herbst 2017 an in London zu sehen. Die Schau «Harry Potter: A History of Magic» in der British Library wird am 20. Oktober eröffnet, teilt die Nationalbibliothek mit. Gezeigt werden Bücher und Texte über Hexerei, Kreaturen und Zaubertränke. Auch Originaldokumente aus den Archiven von Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling sind Teil der Ausstellung, die bis Ende Februar 2018 läuft. Der Ticketverkauf beginnt am 3. April 2017.

Schlittenhunderennen im Schwarzwald

Im Schwarzwald laufen am 28. und 29. Januar 2017 Schlittenhunde um die Wette. In Todtmoos finden dann Rennen statt, teilt die Tourist-Information des Ortes mit. Besucher können die Wettkämpfe verfolgen und auch selbst probieren, wie sich solch ein Husky-Gespann steuern lässt. Das kostet fünf Euro, eine Tageskarte für die Rennen acht Euro. (Tel.: 07674/ 90600)

Rock- und Folkkonzerte auf Südtiroler Skihütten

Im Skigebiet Gröden in Südtirol geht vom 11. bis 19. März 2017 die Konzertreihe « Rock the Dolomites» über die Bühne. Täglich spielt eine Band aus der Region auf einer der Skihütten im Gebiet. Geboten werden Rock, Folk und Pop. Die Konzerte sind für Urlauber mit einem gültigen Skipass kostenlos, teilt die Tourismusagentur des Grödentals mit.