Berlin (dpa/tmn) - Der Goldsteig im Osten Bayerns bekommt Zuwachs in Tschechien. Zu den rund 660 Kilometern des Wanderweges in Deutschland kommen im Frühjahr 600 weitere Kilometer im Nachbarland hinzu, teilte Czech Tourism zur Reisemesse ITB in Berlin (7. bis 11. März) mit.

Die Hauptroute des Zlatá stezka, wie der Weg auf Tschechisch heißt, führt durch die Pilsener Region und Südböhmen. Startpunkt ist in Chodová Planá (Kuttenplan) in der Nähe von Marienbad, im Süden führt der Weg bei Volary (Wallern) über die deutsch-tschechische Grenze. Zwölf Wege verbinden den deutschen und tschechischen Teil.

Zur Ausschilderung wird auch in Tschechien das bekannte Goldsteig-Logo genutzt.