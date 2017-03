Top-Flughäfen weltweit: München und Frankfurt dabei

München und Frankfurt zählen laut Ranking der Beratungsgesellschaft Skytrax zu den weltweit besten Flughäfen. Der Airport der bayerischen Landeshauptstadt landete 2017 auf Platz vier, Frankfurt erreichte Platz zehn und ist damit erstmals in der Top Ten. Auf Platz eins steht weiterhin Singapur-Changi, auf Rang zwei folgt Tokio-Haneda vor Incheon in Seoul. Skytrax befragt für seine jährliche Rangliste jedes Jahr mehrere Millionen Flugreisende. Hongkong landete beim gastronomischen Angebot auf Platz eins. Das Terminal 2 in München wurde als bestes Terminal weltweit ausgezeichnet. Bei der Sicherheitskontrolle liegt Kopenhagen ganz vorne. Die besten Shoppingmöglichkeiten bieten sich Skytrax zufolge in London-Heathrow. Und der sauberste Flughafen der Welt ist nach Ansicht der befragten Passagiere Tokio-Haneda.

American Airlines: Kostenloses Essen auf US-Flügen

Nach Delta bietet künftig auch American Airlines wieder kostenlose Mahlzeiten auf bestimmten Flügen innerhalb der USA in der Economy-Klasse an. Auf den Flügen zwischen New York und Los Angeles sowie San Francisco - also von Küste zu Küste - erhalten Passagiere ab 1. Mai ein Frühstück oder eine Snackbox, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Erst kürzlich hatte Delta Air Lines auf US-Flügen wieder kostenlose Mahlzeiten in der Economy-Klasse eingeführt. Den Service gibt es derzeit ebenfalls auf den Strecken zwischen New York und Los Angeles sowie San Francisco. Am 24. April kommen zehn weitere Strecken hinzu.

Codeshare-Abkommen zwischen Lufthansa und Air Astana

Lufthansa und die staatliche Fluglinie Kasachstans, Air Astana, haben ein Codeshare-Abkommen vereinbart. Dieses betrifft die Air-Astana-Strecken von Frankfurt nach Astana und die Lufthansa-Flüge von Frankfurt nach Almaty und Astana, wie die kasachische Fluggesellschaft mitteilte. Diese Routen bieten die Airlines nun gemeinsam, aber jeweils unter eigener Flugnummer an.

Charterflüge nach Dubai ab Winter 2017

Der Reisveranstalter FTI legt zum Winter 2017/18 Charterflüge nach Dubai auf. Ab 1. November wird das Emirat von Condor wöchentlich nonstop ab Berlin-Schönefeld, Leipzig-Halle, Köln-Bonn, Hannover, Stuttgart, München und Basel angeflogen, wie FTI mitteilte. FTI konnte die Zahl seiner Gäste in den Vereinigten Arabischen Emiraten 2016 nach eigenen Angaben um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern - und will die Entwicklung weiter vorantreiben. «Dubai steht noch am Anfang seiner Entwicklung», sagt Geschäftsführer Dietmar Gunz. Die Stadt punkte mit relativ kurzen Flugzeiten, guter Infrastruktur, vielen Attraktionen und Sicherheit. Die Charterflüge sollen im Sommer 2018 fortgesetzt werden.

Karibikinsel St. Lucia erhöht Gebühren für Flugreisende

Der Inselstaat St. Lucia in der Karibik erhöht die Gebühren für Flugreisende. Die Passagiersteuer beträgt ab Juni 63 statt wie bislang 25 US-Dollar. Zusätzlich wird nach Angaben des Saint Lucia Tourist Board eine Flughafensteuer in Höhe von 35 Dollar eingeführt. Die Kosten bei Anreise per Flugzeug erhöhen sich somit auf 98 US-Dollar (rund 91 Euro). Die Steuern werden von der jeweiligen Airline eingezogen und auf den Ticketpreis aufgeschlagen. Das gilt für alle Buchungen ab 1. April für Flüge ab 1. Juni.