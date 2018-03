Felix Eichhorn: Alle Kreuzfahrtschiffe zusammen haben weniger als zwei Prozent der weltweiten Hotelkapazität. Selbst bei weiterem Wachstum werden wir noch lange nicht von zwei auf zehn Prozent springen. Zudem kommen nicht alle neuen Schiffe nach Deutschland, diese verteilen sich weltweit auf verschiedenste Märkte, zum Beispiel Asien und USA. Auch deshalb sehen wir keine Probleme auf die Kreuzfahrtindustrie zukommen. Es wird natürlich jede Reederei immer die Aufgabe haben, neue Zielgruppen für sich zu erschließen. Das hat in der Vergangenheit aber auch schon sehr gut geklappt. Ich bin jetzt seit rund 20 Jahren in der Branche, und da gab es immer wieder die Frage, wann das Wachstum aufhört. Wir haben immer zeigen können, dass es weiter nach oben geht.

Die Reedereien stellen ein neues Schiff nach dem anderen in Dienst, allein in diesem Jahr sind es 16. Wird Ihnen da nicht doch irgendwann Angst und Bang?

Felix Eichhorn, Chef von Deutschlands größter Kreuzfahrtreederei Aida Cruises und Vorsitzender des Ausschusses Schiff im Deutschen Reiseverband (DRV), erklärt anlässlich der Reisemesse ITB in Berlin (7. bis 11. März), warum das Wachstum auch in den kommenden Jahren anhalten wird - und warum die Kreuzfahrtschiffe immer größer werden.

Auf jedem Schiff braucht es Hunderte Arbeitskräfte - vom Kabinenpersonal bis zum Offizier. Inwiefern stellt das die Reedereien vor Herausforderungen?

Felix Eichhorn: Das ist eine Herausforderung wie in jedem anderen Unternehmen auch. Aber auch da wird viel investiert. Aida Cruises hat zum Beispiel auf den Philippinen und in Indien eigene Schulungszentren für Hotelpersonal aufgebaut. Wir haben insgesamt sehr hohe Loyalitätsraten, viele Mitarbeiter sind seit vielen Jahren dabei. Gerade im Kreuzfahrtbereich sind da beachtliche Karrieren möglich, zum Beispiel haben wir erst vor wenigen Tagen den ersten weiblichen Kapitän ernannt - sie ist Mitte 30.

Wenn man auf die Neubauten der nächsten Monate schaut, kristallisiert sich als ein großer Trend das Thema Schiffe für Expeditionen heraus. Selbst Aida Cruises schaut da ja seit ein paar Jahren mit den Selection-Angeboten in diesen Bereich. Woher rührt dieses Interesse an dieser Kreuzfahrtform?

Felix Eichhorn: Wir haben einen relativ großen Anteil an Gästen, die schon verschiedene Kreuzfahrten gemacht haben und die jetzt neue Routen kennenlernen wollen. Der Markt hat jetzt eine Größe erreicht, wo es attraktiv ist, entsprechende Reisen anzubieten. Auf der anderen Seite erreicht man durch die neuen Angebote auch neue Zielgruppen.

Gibt es noch Traumziele für Aida?

Felix Eichhorn: Auch über die neuen Weltreisen erfahren wir die Welt ein Stück weit neu. Wir waren jetzt zum Beispiel zum ersten Mal in Neuseeland und Australien, die nächste Tour geht dann auch nach Südafrika. Dadurch können dann auch mal Ideen entstehen, ein Schiff für eine komplette Wintersaison irgendwo anders zu stationieren.

Die Masse der Kreuzfahrten wird aber ja sicherlich weiterhin ins Mittelmeer und nach Nordeuropa führen?

Felix Eichhorn: Überproportional viele neue Schiffe wurden zuletzt in Nordeuropa eingesetzt, zum Beispiel in der Ostsee oder in Norwegen. Da gibt es auch weiterhin noch Möglichkeiten zu wachsen, zum Beispiel neben einer Sieben-Tages-Reise auch eine Zehn-Tages-Tour anzubieten. Die Probleme im östlichen Mittelmeer wurden durch Zuwächse im westlichen Mittelmeer mehr als kompensiert. Im Winter ist für die Deutschen nach wie vor die Karibik eine der Hauptdestinationen, daneben sehen wir aber sehr starkes Wachstum auf den Kanaren oder am Persischen Golf.

Sie stellen mit der «Aida Nova» in diesem Jahr das erste Schiff in Dienst, das komplett mit Flüssiggas (LNG) fahren kann. Aber unternimmt die Branche genug in Sachen Umweltschutz?