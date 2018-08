Hamburg (dpa/tmn) - Die sommerliche Hitzewelle macht aus der ersehnten Abkühlung im Strandurlaub auch in Deutschland vielerorts ein eher lauwarmes Badevergnügen. An der Ostseeküste erreichen die Wassertemperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes derzeit bis zu 25 Grad.

Mit bis zu 24 Grad ist das Baden an der Nordseeküste sowie auf Rügen und Usedom kaum erfrischender. Echte Abkühlung gibt es immerhin auf Helgoland: Dort beträgt die Wassertemperatur 18 Grad. Wer dagegen möglichst warmes Wasser bevorzugt, sollte über eine Reise nach Antalya, auf die Philippinen, an den Golf von Mexiko oder an das Rote Meer nachdenken - dort ist das Wasser jeweils 30 Grad warm.

Wassertemperaturen in Deutschland: Nordseeküste 18-24 Ostseeküste 22-25 Helgoland 18 List/Sylt 21 Norderney 22 Fehmarn 23 Rügen 24 Usedom 24 Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 20-25 Algarve-Küste 22 Azoren 23 Kanarische Inseln 22-24 Französische Mittelmeerküste 27-28 Östliches Mittelmeer 27-30 Westliches Mittelmeer 24-29 Adria 27-28 Schwarzes Meer 26-28 Madeira 23 Ägäis 25-27 Zypern 29 Antalya 30 Korfu 27 Tunis 28 Mallorca 29 Valencia 28 Biarritz 25 Rimini 28 Las Palmas 22