Schneehöhen Abfahrer und Langläufer profitieren von reichlich Neuschnee

München (dpa/tmn) - Neuschnee sorgt für größtenteils sehr gute Pistenbedingungen in den Bayerischen Alpen. Das teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit.

Am Wochenende wird noch mehr Neuschnee erwartet. Auch in den Mittelgebirgen fiel Schnee. Was Langläufer freuen dürfte: Viele Loipen sind nun gespurt. In Reit im Winkl in Oberbayern stehen 84 Kilometer Loipen zur Verfügung, am Fichtelberg im Erzgebirge sind es 31 Kilometer.

In vielen österreichischen Skigebieten dürften die Langläufer ebenfalls zufrieden mit den Bedingungen sein. Gosau am Dachstein meldet etwa 45 Kilometer Loipen, Kitzbühel-Kirchberg 46 Kilometer. Auch die Skipisten sind zum großen Teil gut in Schuss.

In den Schweizer und Südtiroler Skigebieten sind die Verhältnisse solide. Problematisch sieht es dagegen zum Teil in Frankreich aus. Dort mussten einige Ressorts laut VDS vorübergehend schließen.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 0/155/- Sudelfeld 70/75/- Reit im Winkl 46/130/84 Winklmoos-Steinplatte 46/130/20 Fellhorn-Kanzelwand 60/80/76 Nebelhornbahn Oberstdorf 50/80/76 Großer Arber 60/65/- Feldberg / Schwarzwald 11/26/8,5 Fichtelberg / Erzgebirge 65/70/31 Skiliftkarussell Winterberg 55/55/-

Schneehöhen in Österreich:

Gosau - Dachstein West 105/125/45 Kitzsteinhorn Kaprun 35/175/43 Saalbach Hinterglemm Leogang 60/90/8 Kitzbühel - Kirchberg 63/73/46 Planai - Schladming 60/130/- Stubaier Gletscher / Stubaital 30/110/0 Ischgl-Samnaun (Schweiz) 20/60/57,3 Tux - Finkenberg 90/145/14 Obergurgl - Hochgurgl 35/109/13 Sölden 62/217/8,9 Stuben am Arlberg 55/95/- Serfaus - Fiss - Ladis 25/60/4,2 Silvretta Montafon 45/122/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk 29/55/- Zermatt 0/115/- Arosa Lenzerheide 20/55/15 Davos Klosters 18/63/39 4 Vallées 0/110/10

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 0/10/- Kronplatz 20/40/-

Schneehöhen in Frankreich: