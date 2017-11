Lang erwartet und heiß ersehnt – bei der großen WZ-Auktion heben sich ab Freitag, 24. November, die Hämmer für mehr als 600 Einzelangebote. Insgesamt warten Waren im Wert von über 300.000 Euro auf ihre neuen Besitzer.

Wer die Internetseite der großen WZ-Auktion, www.wz-auktion.de, in den letzten Tagen beobachtet hat, ist wahrscheinlich sowohl von der Anzahl, als auch von der Art der Angebote überrascht. Wer hier nichts zum Schnäppchenpreis findet, der ist einfach wunschlos glücklich. Für alle anderen, die ein solides Sonderangebot ohne Haken und Ösen, dafür mit kleinem Nervenkitzel durchaus zu schätzen wissen, heißt es nun: stöbern, bieten und gewinnen.

Schönes und praktisches für das traute Heim

Sie besitzen eine eigene Immobilie oder wollen ihr trautes Heim verschönern? Dann können sie ab sofort dafür Schränke nach Maß anfertigen lassen, neue Küchengeräte wie Geschirrspüler oder Kaffeemaschinen ersteigern oder sich bei den vielen Leuchten und Sitzmöbeln bedienen. Pflanzen für besseres Raumklima oder ein neues Bett kommen schnell und einfach durch das Ersteigern der entsprechenden Gutscheine günstig ins Haus. Wer sein Bad renovieren möchte, sollte besonders gut auf die Auktionsseite schauen. Von der neuen Duschkabine über Umbauangebote bis hin zum Heizungsaustausch wird dort einiges geboten. Wer aus dem Badezimmer heraustritt, könnte auch schon fast auf seinem neuen, günstig ersteigerten Laminatboden stehen.

Immer schön mobil bleiben

Kuscheliger Kaminabend daheim. Auch darauf dürfen sich Gewinner der Auktion 596 freuen.

Ein modernes Elektroauto einmal voll ausfahren und dabei noch erklärt bekommen? Mehr Souveränität am Steuer des eigenen PKWs bei einem Fahrsicherheitstraining gewinnen? Oder doch direkt ein neues Auto ersteigern? Die WZ-Auktion hält im Bereich Mobilität vielfältige Angebote bereit. Wer die Fortbewegung auf zwei statt vier Reifen bevorzugt, für den stehen Fahrräder, Roller und Balanceboards auch zum Sofortkauf bereit.

Reisen Sie, wohin Sie wollen!

Nach Florenz? Ins Salzburger Land oder lieber ins Oberallgäu? Oder in Deutschland an die Mosel, in den Schwarzwald oder zum Wandern in den Thüringer Wald? Die Auswahl an Reisezielen ist vielfältig. Wer Zeit hat und gerne reist, kann hier auch mehrere Ausflüge kombinieren. Insgesamt dürfte der Preis dann dennoch günstiger bleiben, als bei der Buchung eines Pauschalurlaubs im Reisebüro. Einfach mal die Landkarte herausholen und die Termine in den Auktionsbeschreibungen nachschauen. Vielleicht ergibt sich ja eine ganz persönliche Deutschland- oder Europareise zum günstigen Gesamtpreis.

Besondere Angebote zum Feiern und Schlemmen

Auch wer im nächsten Jahr eine große Feier oder ein Jubiläum plant, kann dafür die Auktionsseite www.wz-auktion.de besuchen. Erstklassige Locations sind hier genauso zu finden wie das dazugehörige Catering der Extraklasse.

Eine ganze Woche lang „Black Friday“

Die große WZ-Auktion ist der fulminante Auftakt in das Weihnachtsgeschäft und macht Schnäppchenpreise noch bis zum 03. Dezember möglich. Während in der ganzen Republik die zahlreichen „Black Sales“ Angebote schon am Montag wieder vorbei sind, macht die WZ für ihre Leser und Teilnehmer die ganze nächste Woche zur „Black Week“. Jeder hat also, trotz aufkommendem Weihnachtstrubel, genügend Zeit, sich sein Wunschangebot in aller Ruhe noch einmal live in den Läden der Anbieter anschauen - den Wunsch-Sessel probesitzen, das neue Traumauto ausführlich begutachten oder sich einen eignen Eindruck von Fahrrädern oder Duschkabinen verschaffen. Gerade bei modischen Produkten wie Schmuck oder Brillen geht nichts über einen selbstgemachten Eindruck. Das Preisschild im Laden können alle Auktionsteilnehmer dabei ruhig ignorieren. Selbst wer nach der Begutachtung die Sofortkauf-Option wählt, hat mindestens 15 Prozent zum regulären Ladenpreis gespart. Mit etwas Auktionsglück können es auch 50 Prozent sein.