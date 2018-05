Nur mal schnell den Müll wegbringen oder zum Briefkasten gehen: Eine zugefallene Haustür und der drinnen vergessene Schlüssel lassen diese Vorhaben zum Alptraum werden. Nachdem sich die erste Panik gelegt hat, gilt es Ruhe zu bewahren. Zu viele Schlüsseldienste nutzen mittlerweile diese für Verbraucher extrem stressige Situation aus und verlangen Wucherpreise. Wir verraten Ihnen, woran Sie skrupellose Anbieter erkennen und wie Sie überteuerten Rechnungen vorbeugen.

Aus welchen Posten setzt sich eine Schlüsseldienst-Rechnung zusammen?

Die Rechnung eines Schlüsseldienstes setzt sich in der Regel aus vier Posten zusammen. Dabei handelt es sich um die Anfahrtskosten, die nicht mehr als 10 % der gesamten Summe ausmachen sollten. Die Mehrwertsteuer beträgt in Deutschland aktuell 19 %. Daran können auch die kriminellsten Schlüsseldienste nichts ändern. Andere Werte sind nicht korrekt – insbesondere höhere. Hinzukommen gegebenenfalls Zuschläge, die bei maximal 25 % des Preises liegen sollten. Gedacht sei dabei an Zuschläge für Türöffnungen in der Nacht oder am Wochenende. Den größten Raum einer Schlüsseldienst-Rechnung nimmt für gewöhnlich die Öffnung der zugefallenen Haustür an sich ein. Mehr als 46 % des Rechnungsbetrags sollte dieser Posten allerdings nicht ausmachen.

Wie gehen betrügerische Schlüsseldienste vor?

Unseriöse Schlüsseldienste haben drei besonders beliebte Maschen, mit denen sie unwissenden und wehrlosen Verbrauchern das Geld aus der Tasche ziehen. Zum einen rechnen sie die erledigte Arbeit teurer ab, als im Voraus abgesprochen wurde. Erst kürzlich stand wieder ein Schlüsseldienst wegen Wuchers vor Gericht. Durchschnittlich kostet eine Notfall-Türöffnung in der Stadt um die 70,00 €. Ab einer dreistelligen Summe lohnt sich die Prüfung, während Preise um 400,00 € nur noch Wucher sind. Zum anderen zerstören kriminelle Anbieter unnötigerweise das Schloss, was ihnen zusätzliche Einnahmen beschert. Außerdem bedrängen unseriöse Schlüsseldienste ihre Kunden und nötigen sie gewissermaßen, die horrenden Summen zu zahlen. Dabei kann es teilweise auch körperlich werden.

Woran erkennen Verbraucher kriminelle Anbieter vor der Auftragsannahme?

Betrügerische Anbieter erkennen Sie mitunter, bevor sie bei Ihnen eintreffen. So sollten Sie keinesfalls auf Online-Lockangebote von Schlüsseldiensten hereinfallen. Je nach Bundesland sind Kosten zwischen 60,00 € und 80,00 € vertretbar. Verräterisch sind verweigerte Auskünfte zu den Preisen, wenn Sie bei einem Anbieter anrufen. Seriöse Unternehmen können Ihnen klare Auskünfte geben. Achten Sie in Branchenbüchern darauf, ob ein Schlüsseldienst mehrmals unter leicht abweichenden Namen gelistet ist. Ein vorangesetztes AAA sollte Sie ebenso hellhörig werden lassen. Entdecken Sie bei einer Firma Telefonnummern aus unterschiedlichen Städten, rufen Sie idealerweise gar nicht erst an. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Ihnen der Anbieter mit solchen Nummern mit Bezug zum Ortsnetz regionale Präsenz vorgaukeln möchte.