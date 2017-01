Weniger Gartenvögel? Vögel zählen für Naturschutz-Mitmach-Aktion

Berlin (dpa) - Naturschützer rufen wieder zum Vögel-Beobachten auf: Vom 6. bis zum 8. Januar 2017 läuft zum siebten Mal die bundesweite Vogelinventur «Stunde der Wintervögel».

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) laden dazu ein, an diesem Wochenende eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon, am Futterhäuschen oder im Park zu zählen.

Der Nabu Deutschland hatte am Mittwoch berichtet, Vogelfreunde hätten in den vergangenen Wochen deutlich weniger Meisen, Eichelhäher und Amseln an Futterhäuschen in Gärten und Parks beobachtet. Diesen Hinweisen soll mit der Zählaktion auch nachgegangen werden. Der Nabu sieht aber nicht die Vogelgrippe als Ursache. Vielmehr fänden die Vögel derzeit vermutlich noch genügend Nahrung und seien daher nicht auf Fütterungen angewiesen, hieß es.

Die «Stunde der Wintervögel» ist den Angaben zufolge die größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland. 2016 beteiligten sich an der Zählaktion mehr als 93 000 Menschen. Bestimmungshilfen und einen Meldebogen gibt es auf der Nabu-Internetseite.