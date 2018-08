Frankfurt/Oder (dpa) - Wer denkt, dass die nachtaktiven Fledermäuse tagsüber schlafen, wird auf dem ehemaligen Gutshof Julianenhof in Brandenburg eines Besseren belehrt.

Im Internationalen Fledermausmuseum, das der Naturschutzbund Deutschlands (NABU) in dem einstigen Stallgebäude des Guts in der Märkischen Schweiz ehrenamtlich betreibt, gibt es Kino der besonderen Art.

In der Wochenstube der Großen Bartfledermaus auf dem Dachboden wurden Infrarot-Kameras installiert. Sie übertragen digital auf den Monitor im Museum, was die nützlichen und streng geschützten Insektenfresser so treiben.

«Ungefähr 650 Tiere haben wir gezählt», sagt Museumsleiterin Ursula Grützmacher. Abgesehen von den Bat-Detektor-Nächten, bei denen die Ultraschallrufe, mit denen sich die Fledermäuse beim Fliegen orientieren, für das menschliche Ohr hörbar gemacht werden, hätten Besucher ansonsten keine Gelegenheit, Fledermäuse zu beobachten, sagt sie. «Die Wochenstube per Kamera ist schon unser Highlight.»

Rund 3000 Gäste zählt das einzige deutsche Museum dieser Art, in dessen Umfeld allein 12 der 25 in Deutschland vorkommenden Fledermausarten leben, jährlich zwischen Mai und Oktober. Im Vergleich zu anderen Einrichtungen sind die Besucherzahlen nicht hoch. Sie zeigen, dass die Akzeptanz von Fledermäusen noch ausbaufähig ist. «Wer zu uns kommt, tut das bewusst und gezielt. Wir liegen nicht einfach so am Wegesrand», macht Grützmacher deutlich.

Noch immer gebe es in Bezug auf Fledermäuse deutschlandweit viele Vorurteile und Ängste, schätzt Christiane Schröder, Geschäftsführerin des NABU Brandenburg, ein. «Sie werden von Menschen eher als Schädlinge bekämpft, anstatt sie als nützliche Insektenfresser in der Nachbarschaft zu dulden oder gar zu fördern», beschreibt die Biologin.

Die alljährlich am 25. August begangenen Europäische Fledermausnacht sei daher eine Gelegenheit, Öffentlichkeitsarbeit für die Tiere zu machen, die in ihrem Bestand nach wie vor bedroht seien. Der Nahrungsmangel aufgrund des Insektensterbens und der Verlust von Lebensräumen beispielsweise auch in alten Bäumen mache sich bemerkbar, sagt Schröder, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Flatterhafte Fledermäuse flächendeckend zu erfassen, sei äußerst schwierig, sagt sie. Weil sie so klein seien, sei es schwierig, sie mit GPS-Sendern auszustatten. Zudem gebe es inzwischen zu wenige ehrenamtliche Artenschützer, die Tiere beobachten, bestimmen oder gar beringen. Schwierigkeiten bei der Bestandsaufnahme bestätigt auch Norbert Barthel, der seit Jahrzehnten eines der bedeutendsten Winterquartiere für die größte in Deutschland vorkommende Fledermausart, das große Mausohr, in Frankfurt (Oder) betreut.