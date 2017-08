Düsseldorf (dpa/tmn) - Nicht nur Menschen, auch Meerschweinchen bewegen sich bei Hitze gerne weniger. Das sollten Halter beim Füttern beachten, rät der Industrieverband Heimtierbedarf.

Am besten essen Meerschweinchen daher über den Tag verteilt viele sehr kleine Portionen und erst am Abend eine größere Menge Frischfutter. Das Frischfutter stillt in der Regel auch den Durst. Gerade im Sommer reicht es aber nicht aus, um den Flüssigkeitsbedarf komplett zu decken. Meerschweinchen sollten daher mehrfach am Tag frisches Wasser bekommen. Abgestandenes Wasser trinken sie in der Regel nicht.