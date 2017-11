Berlin (dpa/tmn) - Die Treib- und Drückjagd hat begonnen: Spaziergänger, Rad- und Autofahrer sollten auf Hinweisschilder in Jagdgebieten oder Absperrbänder in Wald und Wiese achten.

In solchen ausgewiesenen Bereichen können Jagdhunde und Wildtiere unvermittelt die Fahrbahn kreuzen. Darauf weist der Deutsche Jagdverband hin. Jagdgesellschaften erkennt man etwa auch an der Kleidung in Signalfarben, diese ist in den Jagdgebieten Pflicht.