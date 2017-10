Püchersreuth (dpa) - Die Mähne weht, die Hufe trommeln im Viertakt über den Boden und die Reiter sitzen relativ ruhig im Sattel. Irene und Uli Reber aus dem Nordosten Bayerns demonstrieren, was am Islandpferd besonders ist: der Tölt.

Die Pferderasse hat neben Schritt, Trab und Galopp zwei Gänge mehr - Tölt und Rennpass. Die speziellen Gangarten seien sicher einer der Hauptgründe, warum die kleinen Pferde so beliebt sind, sagen die Rebers, die zu den erfolgreichsten Turnierreitern und Züchtern in Deutschland gehören.

«Tollen Tölt» zu reiten, sei für ihn das Schönste, sagt Uli Reber (57). «Das Temperament vom Pferd, die Bewegungen, die durch den Körper gehen - man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass es so ist, wenn man es noch nie erlebt hat.»

Hierzulande boomt die Rasse seit Jahrzehnten. Deutschland ist nach Island das wichtigste Zuchtland. «Es ist fast die einzige Rasse, die immer noch Zuwächse verzeichnet», sagt Ulrich Döing, Präsident des Islandpferde-Reiter- und Züchterverbandes (IPZV). Um die 65 000 Tiere gebe es hierzulande; sein Verband zähle inzwischen 25 000 Mitglieder und sei damit der größte Verband von Islandpferde-Reitern weltweit.

Diese Nachfrage spüren auch die Rebers. «Der Betrieb ist immer größer geworden und war trotzdem immer ausgebucht», sagt Irene Reber. Ihr Mann ist mit Islandpferden aufgewachsen. Sein Vater holte in den 1960er Jahren als einer der ersten die Tiere nach Deutschland. Nun leben auf dem Lipperthof in Püchersreuth in der Oberpfalz etwa 200.

Viele Reiter stiegen wegen des Tölts auf Isländer um, etwa wenn sie einen Bandscheibenvorfall hatten, berichtet IPZV-Chef Döing. «Wenn man einmal so fast erschütterungsfrei durch den Wald geschwebt ist, dann mag man ja fast nichts anderes mehr tun», sagt der 61-Jährige. Auch in Shows - etwa bei der am 31. Oktober startenden Messe «Faszination Pferd» in Nürnberg - begeistern die Pferde das Publikum.

Die Gangart Tölt kann nicht antrainiert werden, sondern ist Veranlagungssache. «Vor dem Straßenausbau gab es in Europa noch sehr viele töltende Pferde», sagt die IPZV-Ausbilderin und Mitautorin der «Islandpferde Reitlehre», Andrea-Katharina Rostock. Tölter oder «Zelter», wie sogenannte Gangpferde damals bezeichnet wurden, waren im Mittelalter begehrte Reitpferde, weil sie so bequem sind. Dann sei der Tölt jedoch «systematisch weggezüchtet worden, weil das Pferd vor der Kutsche ökonomischer im Trab läuft», sagt Rostock.