München (dpa/tmn) - Transportboxen sind für Hunde am sichersten. So überstehen sie gefahrlos eine Autofahrt. Doch wo sollen Tierhalter die Boxen am besten hinstellen, in den Fußraum oder auf den Rücksitz?

Größere Boxen werden am besten quer zur Fahrtrichtung hinter der Rücksitzlehne positioniert, rät der ADAC. Kleine Boxen können Halter auch sicher im Fußraum hinter den Vordersitzen verstauen.

Hunde können auch mit einem Geschirr am Gurtschloss oder am Sicherheitsgurt angeschnallt werden. Laut ADAC ist diese Variante aber nicht sicher genug: Tests haben gezeigt, dass dabei der Karabinerverschluss zerbrechen kann und das Tier durchs Auto geschleudert wird.

Rein rechtlich gesehen gilt ein Tier während der Fahrt als Ladung - und die muss ausreichend gesichert sein. Verursacht ein herumspringender Hund einen Unfall, drohen Bußgeld und sogar Punkte in Flensburg.