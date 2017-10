Bonn (dpa/tmn) - In Tierheimen gibt es sie meist im Übermaß: Hunde aller Rassen, Größen und Altersstufen. Wer sich dort für ein Tier entscheidet, muss gut vorbereitet sein. Denn nicht immer laufen die Dinge wie gedacht. Und wie findet man überhaupt einen Hund, der zu einem passt?

Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund rät, sich schon vor dem ersten Besuch Gedanken darüber zu machen, welcher Typ Hund zu den eigenen Lebensumständen passt. Ist man viel zu Hause oder ständig unterwegs? Wie viel Platz hat man, wo lebt man? Soll der Hund ruhig und gelassen sein oder eher frech? Kommt er mit anderen Haustieren zurecht? «Alle diese Faktoren sind wichtig, damit Hund und Halter gut miteinander zurechtkommen.»

Entscheidend fürs harmonische Zusammenleben ist natürlich auch, dass der Hund erzogen ist: Ist man noch unerfahren, ist es laut Schmitz günstig, wenn der Hund bereits die Grundbefehle wie «Sitz» und «Platz» kennt. Hat man schon Erfahrung mit Hunden, dann kann man sich auch an ein Tier herantrauen, das eher als Problemhund gilt. Da die Mitarbeiter des Tierheims die Tiere und deren Vorgeschichte schon länger kennen, lohnen sich Nachfragen.

Für einen Hund aus dem Tierheim fallen rund 200 Euro Schutzgebühr an - dafür ist der Hund tierärztlich untersucht und geimpft. Rüden werden in der Regel im Tierheim kastriert. Hat man sich für einen Hund entschieden, dann steht der Umzug aus dem Tierheim nach Hause an. Um diesen möglichst sanft zu gestalten, sollten sich Halter und Tier schon kennen, empfiehlt Xenia Katzurke, Tierärztin und Verhaltenstherapeutin im Tierheim Berlin. Dafür ist es insbesondere bei nervösen Tieren günstig, wenn der zukünftige Halter das Tier vor dem Einzug einige Male besucht und mit ihm spazieren geht.

Im Tierheim Berlin werden sogenannte Probegassiverträge abgeschlossen. Der Halter darf den Hund für einige Tage probeweise mit nach Hause nehmen, um zu schauen, wie er sich dort verhält und ob er alleine bleiben kann. Kommt er mit allen Familienmitgliedern und möglicherweise auch mit Haustieren zurecht? Den Tag des Einzugs sollte man möglichst ruhig gestalten. «Wichtig ist aber schon, dass die gesamte Familie dabei ist», sagt Katzurke. Der Hund erkennt diese Menschen als sein zukünftiges Rudel an.

Dabei sollte man nach Möglichkeit nicht zu viel Wirbel um den Hund machen, sondern seinem normalen Alltag nachgehen, damit der Hund sich schnell eingewöhnen kann und seinen Platz in der Familie findet. Etwas Futter bekommt der Hund in der Regel aus dem Tierheim mit. Halter können dann entscheiden, ob sie langsam auf anderes Futter umstellen oder das gewohnte Futter weiterfüttern wollen. Eine Leine sollte man schon besorgt haben. Außerdem braucht er von Anfang an einen Schlafplatz, an den er sich zurückziehen kann, rät Ariane Ullrich vom Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater.