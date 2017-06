Berlin (dpa/tmn) - An schönen Tagen sitzt Ines Kosin gerne mit einer Kaffeetasse in der Hand auf einem Stein und beobachtet ihre Griechischen Landschildkröten. Manchmal müsse sie selbst lachen, wie sie aufblühe, wenn sie die Tiere in ihrem weitläufigen Freigehege sieht, sagt Kosin.

«Es ist so ein schönes Gefühl, diese Tiere zu sehen, einfach wunderbar», schwärmt sie. Schon lange ist Kosin fasziniert von den Reptilien, die bis zu 80 Jahre alt werden. Inzwischen hält sie nicht nur selbst 30 Schildkröten, sie hat auch ein Buch über die artgerechte Haltung geschrieben.

«Der häufigste Fehler ist leider die Terrarienhaltung», beklagt Kosin. Das Terrarium sei auf Dauer zu trocken und schade der Gesundheit der Reptilien, erklärt auch der Tierarzt Fritz Karbe von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Die Griechische Landschildkröte braucht eine sonnige Freilandanlage. Außerdem brauchen die Tiere ein Gewächshaus oder ein Frühbeet, in das sie sich bei schlechtem Wetter zurückziehen können.

Ein Tier, das bis zu 25 Zentimeter lang werden kann, braucht mindestens 10 Quadratmeter Lebensraum. Für jede weitere Schildkröte sollten Halter zusätzlich 5 bis 10 Quadratmeter einplanen. Besonders männliche und weibliche Schildkröten müssen sich aus dem Weg gehen können.

Aber nicht nur Platz ist wichtig. «Bei der Gestaltung des Freigeheges sollte man Struktur und Beschaffenheit des natürlichen Lebensraumes als Vorbild nehmen», rät Kosin. Das Gehege muss neben Sonnenplätzen auch Unterschlupfmöglichkeiten und einen Schattenplatz bieten, wie der Deutsche Tierschutzbund erläutert. Perfekt sind Steine, Hügel und Grabmöglichkeiten. «Schildkröten sind sehr bewegungsfreudig, sie klettern gerne und bewegen sich viel», sagt Kosin. Daher sollte das Gehege mit einem blickdichten Zaun abgegrenzt werden.

Der Deutsche Tierschutzbund empfiehlt für die Zusammensetzung des Bodens eine Mischung aus Sand, Kies und Stein. Ein flache Wasserschale dient zum Trinken und Waschen.

«Eine Schildkröte ist ein Kräuterfresser», erklärt Karbe. Es bietet sich daher an, im Gehege selbst Wildkräuter wie Löwenzahn oder Brennnesseln wachsen zu lassen. So können die Tiere sich selbst ernähren. Kosin rät davon ab, die Schildkröten mit Obst, Gemüse oder Pellets zu füttern. Sie bietet ihren Tieren die Kräuter aber teilweise auch getrocknet an.

Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz empfiehlt eine Zufütterung mit Mineralien wie Kalzium. Besonders für Schildkrötenbabys ist eine gute Ernährung wichtig. Karbe empfiehlt, die Jungtiere erst nach der ersten Winterruhe vom Züchter zu holen. Erst dann sei die Darmflora der Schildkröten endgültig ausgeprägt.