Bad Münstereifel (dpa/tmn) - Viele Halter sorgen sich um ihre Freigängerkatzen. Was, wenn das Tier nicht zurückkehrt oder überfahren wird?

Mit ein paar Tricks und festen Regeln können Besitzer aber für etwas mehr Sicherheit sorgen: So können sie das Revier ihres Freigängers beispielsweise eingrenzen. Stehen Dinge wie ein Kratzbaum, Holzstapel, dichte Büsche oder ein Katzenhäuschen im Garten zur Verfügung, regt das die Katze eher zum Bleiben an, erklärt Tierpsychologin Birgit Rödder.

Feste Rituale können die Katze außerdem an bestimmte Zeiten gewöhnen. Wird sie immer zur selben Zeit gefüttert, ist die Chance höher, dass das Tier rund um diesen Zeitpunkt nach Hause kommt. Die Fütterung am Abend können Halter beispielsweise in die Zeit des Berufsverkehrs legen. So stellen sie sicher, dass ihr Tier zumindest während dieser Phase nicht unnötigen Gefahren ausgesetzt ist.