Berlin (dpa/tmn) - Kurz vor dem Winter sind Eichhörnchen mit dem Sammeln und Verstecken von Futter schwer beschäftigt. Oft achten die Tiere dabei nicht mehr auf den Straßenverkehr und begeben sich so in Lebensgefahr.

In der Nähe von Parks, in Wäldern und an Friedhöfen sollten Autofahrer deshalb gerade besonders vorsichtig unterwegs sein, rät die Organisation Aktion Tier.

Wer trotzdem einmal ein Eichhörnchen mit dem Auto erwischt, sollte sofort anhalten und nach dem Tier schauen. Noch lebende Nager nimmt man am besten mit einem Tuch auf und bringt sie in einem Transportbehälter so schnell wie möglich zum Tierarzt oder in die Tierklinik.