Bramsche (dpa/tmn) - Werden Pferde älter, kann das auch die Hierarchie in der Herde verändern. «Es gibt Fälle, wo Pferde regelrecht gemobbt werden», erklärt Sabine Gosch von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz.

Das komme zwar selten vor - Halter müssen in diesem Fall aber handeln und das Tier auf einer Extrakoppel unterbringen. Auch nachts sollte das Pferd in einer eigenen Box stehen, so dass es sich besser ausruhen kann. Richtig erholen können sich die Tiere nur, wenn sie sich hinlegen können. Am besten polstern Halter die Box mit viel Stroh aus, das macht das Liegen angenehmer und erleichtert Pferden das Aufstehen.