Liebe finden in Krefeld

Turteln und Verlieben auf der 1. WZ Schatzsuche Singleparty am Samstag, den 30. September im Odeon Tanzpalast.

Die Online-Partnerbörse wz-schatzsuche.de möchte Menschen in der Region zusammenbringen, und dass nicht nur online, sondern auch live und in Farbe. Daher präsentiert WZ Schatzsuche gemeinsam mit AWS Entertainment und SinnLeffers „WZ Schatzsuche – DIE Party!“ im Odeon Tanzpalast in Krefeld.

Auf der Singleparty können Alleinstehende flirten, turteln und sich verlieben. Aber natürlich sind auch Paare und stolze Singles, die keinen Partner suchen, herzlich willkommen.

Damit kein Bein still stehen bleibt, wird kein geringerer als das Krefelder Urgestein DJ Holger Heffungs die treibende Kraft für den Dancefloor sein. Vielen ist Holger auch bekannt unter dem Pseudonym "HEFFF", wo er als Veranstalter & DJ sehr erfolgreiche Events wie Sonnenreiter, HoPla!, Summerville, After Dinner House, Junior`s Revival usw. ins Leben gerufen hat.

Um 21.00 Uhr geht’s los und schon am Eingang können sich die Gäste entscheiden: Leuchtarmbänder in verschiedenen Farben zeigen die Flirtbereitschaft. Mitglieder wz-schatzsuche.de bekommen vergünstigten Eintritt. Unter www.wz.de/ticket könnt ihr euch die Tickets auch schon im Vorverkauf sichern.

Anlässlich der wz-schatzsuche.de Singleparty werden alle Dienste der Plattform mit einem speziellen Zugangscode, der auf der Party bekannt gegeben wird, über einen bestimmten Zeitraum zum Schnuppern geöffnet.