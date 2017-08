Es muss nicht immer der Kumpel oder die beste Freundin sein: Viele Veranstalter bieten mittlerweile Single-Reisen an, es gibt Urlaub für Alleinreisende in Gruppe, und vor allem junge Menschen brechen gerne ganz allein in ferne Länder auf.

Für viele ist die Vorstellung befremdlich, ganz allein in den Urlaub zu fahren. Ohne Partner oder Freunde, nur auf sich gestellt. Doch tatsächlich werden jedes Jahr rund vier Millionen Urlaubsreisen allein unternommen, zeigen Zahlen aus der FUR-Reiseanalyse. Man weiß über diese Gruppe nicht allzu viel: Es handelt sich überdurchschnittlich oft um Menschen ab 70, um Frauen und – das ist wenig verwunderlich – um Alleinlebende.

Viele fahren zwar ohne eine bekannte Begleitung in den Urlaub, aber nicht völlig allein. Reisen in einer Gruppe mit Fremden – dieser Trend lässt sich beobachten. Reiseveranstalter wie Tui, Schauinsland oder Studiosus bieten spezielle Single-Reisen an. „Die Nachfrage ist in den vergangenen fünf Jahren enorm gestiegen“, berichtet Hans-Dieter Lohneis, Geschäftsführer bei Studiosus. Der Veranstalter bietet die Produktlinie „me & more“ an, die sich an Alleinreisende richtet.

Und was unterscheidet eine Single-Reise von einer normalen Rundreise? Lohneis gibt ein Beispiel: „Die klassische Studiosus-Reisegruppe geht nach dem Abendessen um 22 Uhr aufs Zimmer. Auf den Single-Reisen bleiben die Gäste zumindest bis Mitternacht und gehen dann noch an die Hotelbar.“ Entsprechend locker muss das Programm gestaltet sein. Es bietet mehr Freiheit und ist nicht so durchgetaktet.

Wichtig ist auch die Auswahl der Hotels: „Wir wollen schöne, große und geräumige Einzelzimmer anbieten, keine engen Zimmer neben dem Lift“, sagt Lohneis. Das ist manchmal gar nicht so einfach, für eine Reisegruppe müssen es schließlich rund 20 Einzelzimmer sein.

„Me & more“ spricht Singles im Alter zwischen 35 und 60 an. Anders als mancher vielleicht denkt, ist das Flirten und Kennenlernen nicht der Hauptfokus. „Man ist heutzutage als Single nicht von morgens bis abends auf Partnersuche“, sagt Lohneis. Einmal habe sich zwar eine Kundin gemeldet und gesagt, sie können nun keine Single-Reise mehr machen – auf der letzten habe sie ihren Mann kennengelernt. Doch das seien Ausnahmen. „Unsere Gäste erhoffen sich zunächst einmal Spaß und Freude.“

Diese Bedürfnisse stehen auch bei den Reisen im Vordergrund, die der Bundesverband der Alleinreisenden anbietet. Den Verein mit Sitz in Kassel gibt es seit 1998. Er richtet sich an Menschen, die zwar im Moment niemanden zum Reisen haben, aber auch nicht allein wegfahren möchten. Der Verein bietet etwa 30 Reisen pro Jahr an, teils in Kooperation mit Reiseveranstaltern oder etwa dem Deutschen Sportbund. Die Gäste sind zwischen 40 und Anfang 70, das hängt von der Reise ab. Die Gruppe kann bis zu 50 Teilnehmer umfassen. „Wir haben schon Silvester mit 60 Leuten gefeiert“, erzählt Gründungsmitglied Klaus Damm. Manchmal sind es aber nur 10.

„Der Wohlfühl-Effekt ist bei uns ganz wichtig.“ Auf andere Gedanken kommen, andere Gefühle erleben. Allein zu reisen sei gut für die Psyche und das Selbstbewusstsein. „Man kann sich sagen: Das habe ich mal ganz allein gemacht, und es war schön.“