Die neue Online-Singlebörse der Westdeutschen Zeitung hilft bei der Partnersuche in der Region.

Das Glück wohnt gleich nebenan, sagt man. Und doch ist es im Alltag oft gar nicht so einfach, Menschen zu begegnen, denen man sich wirklich verbunden fühlen kann. Mit der neuen Online-Plattform zur Partnersuche wz-schatzsuche.de ist es leicht, Singles in der eigenen Umgebung zu finden, Kontakt herzustellen und zu bewahren.

Denn die neue Partnerbörse unterscheidet sich von anderen Dating-, Flirt- und Partnersuch-Portalen: Sie werden mit Menschen zusammengebracht, die in Ihrer Region leben. Und das macht es natürlich jederzeit möglich, diese Menschen persönlich kennenzulernen. Und um es leichter zu machen, tatsächlich auf Menschen zu stoßen, mit denen man sich wohlfühlt, ist in die Partnersuche auf unserer neuen Plattform ein Persönlichkeitstest eingebunden: iPersonic. Dieser Test wurde von der bekannten Psychologin Felicitas Heyne entwickelt. Mit wenigen Klicks finden Sie ganz einfach heraus, wer am besten zu Ihnen passt.

Wie spielerisch leicht die Partnersuche ist, zeigt auch der Fragenflirt. Passen Ihre Wünsche, Gedanken und Träume zusammen? Unsere Fragen bringen Sie einander näher. Und für alle, denen häufiger mal die Worte fehlen, haben wir den Fotoflirt entwickelt: Einfach schnell durch die Bilder passender Partner schauen. Ein Matchingfaktor verrät, ob der neue Schatz vielleicht schon gefunden ist...

Das Datingportal funktioniert überall – auf Computer, Tablet und Smartphone. Damit verpassen Sie keine Nachrichten mehr und können direkt reagieren, wenn sich Ihr Traumpartner, Ihre Traumpartnerin meldet. Und das mit Sicherheit: Denn eine sichere Partnersuche mit maximalem Datenschutz stehen an erster Stelle. Jede Neuanmeldung und alle auf der Plattform eingestellten Bilder werden durch unser Supportteam geprüft und freigegeben. Spamnachrichten oder „Fakes“, also falsche Nutzerprofile, hinter denen sich keine echte Person befindet, sind ausgeschlossen.

Und das Beste: Die Registrierung ist komplett kostenlos. Und auch mit einer kostenlosen Basis-Mitgliedschaft können Sie die Partnerplattform bereits umfangreich nutzen. Noch mehr Komfort und Erfolg verspricht allerdings eine Premium-Mitgliedschaft. Mit ihr können Sie beispielsweise Ihr eigenes Profil mit einem Profil-Titelbild individualisieren, unbegrenzt Nachrichten an alle Mitglieder schreiben, alle Interessenten des Fotoflirts einsehen, eine Premium-Suche starten und viele Features mehr nutzen. Die Premium-Mitgliedschaft kostet für einen Monat 24,90 Euro, für sechs Monate 11,90 Euro im Monat (insgesamt also 71,40 Euro), und bei zwölf Monaten nur 7,90 Euro im Monat, insgesamt also 94,80 Euro.

Möchten Sie die neue Partnersuche auf wz-schatzsuche.de ausprobieren? Dann melden Sie sich hier wz-schatzsuche.de mit dem Gutscheincode Schatzsuche an - und testen Sie die Premium-Mitgliedschaft bis zum 31. Dezember 2017 drei Tage lang kostenlos.