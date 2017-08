Online-Portale sind praktisch, um schnell Kontakte zu knüpfen. Um Pleiten zu vermeiden, sind ehrliche Bilder, ein schnelles erstes Date und eine entspannte Haltung wichtig. Ein Überblick zeigt, was geht und was nicht.

DOS

DAS RICHTIGE PROFILBILD: Profile ohne Fotos oder mit lieblosen Passfotos sind sinnlos. „Es lohnt sich, hier ein bisschen Zeit zu investieren“, rät Borde. Laut dem Beziehungscoach kommen Frauen am besten an, wenn sie offen lächeln. Zu freizügige Fotos würden von vielen Männern dagegen als eindeutiges Signal gewertet. Damit zieht man vor allem diejenigen an, die auf einen schnellen One-Night-Stand aus sind. Bei Männern möchten Frauen oft noch mehr sehen als nur das Gesicht. „Die meisten Klicks erzielen Dreiviertel-Fotos, am besten mit einem schönen Hintergrund, denn Frauen begutachten nicht nur den Mann, sondern immer auch den Hintergrund“, sagt Borde. Ein Foto, das etwa bei einem Spaziergang aufgenommen wurde oder im Urlaub, wirkt sympathisch. Auch sollte man vorsichtig damit sein, sich etwa beim Sport zu zeigen, wenn man gar nicht sportverliebt ist. Das weckt falsche Erwartungen.

VOR DEM ERSTEN DATE TELEFONIEREN: Es gibt ein paar Tricks, um die Wahrscheinlichkeit für ein nettes Date zu erhöhen. „Zuerst schreiben oder chatten auf der Online-Plattform, dann Austausch der privaten Mail-Adressen, dann telefonieren“, rät Borde. So können sich die beiden Flirt-Partner ein immer besseres Bild vom Gegenüber machen. Außerdem ist die Stimme ein deutliches Barometer dafür, ob man den anderen sympathisch findet.

DAS ERSTE MAL IN DER ÖFFENTLICHKEIT TREFFEN: „Neutraler Boden“ ist bei einer Internetbekanntschaft fürs erste Date ratsam, sagt Dannecker. Denn trotz aller virtuellen Kommunikation ist man sich immer noch ein Stück weit fremd: Körper und die Wirkung des Gegenüber sind noch nicht bekannt. Auch ein vorsichtiges Abtasten vor dem ersten Date ist so möglich. Man kann erst einmal durch das Fenster im Restaurant oder Café linsen, wie der virtuelle Partner live und in Farbe wirkt.

BEI ERFOLG PROFIL LÖSCHEN: Achtung! „Online-Dating hat Suchtpotential“, sagt Borde. Wer aber nur online ist, verpasse das reale Leben. Hat man einen Partner gefunden, mit dem man sich mehr vorstellen kann, treibt sich aber weiterhin auf den Online-Dating-Seiten rum, ist Ärger programmiert. Das provoziert Eifersucht und Missverständnisse.

DON'TS

SCHUMMELEI IM PROFIL: Betrug kommt auf den Tisch – spätestens beim ersten Date. Wenn es zu einem Treffen kommt, müssen alle zuvor gemachten Angaben der Realität einigermaßen standhalten. Natürlich ist es erlaubt, die Vorzüge ins rechte Licht zu rücken, und Ticks erst einmal zu verschweigen. „Aber bitte möglichst authentisch bleiben. Schließlich soll sich ja das Gegenüber nicht in einen Avatar verlieben“, rät Beziehungscoach Dominik Borde. Frauen machen sich laut seiner Erfahrung oft jünger und schlanker, Männer schummeln beim Job und bei ihrem Besitz. Wenn das Alter um zehn Jahre nach unten korrigiert wird, fällt das aber spätestens beim persönlichen Kennenlernen auf.