Mann und Frau wollen beim ersten Date zum Anbeißen aussehen. Doch Vorsicht: Eine weiße Bluse, ein gutes Hemd oder eine einfache Jeans wirken positiver als ein kurzer Mini oder eine lässige Mütze.

Herzklopfen, schwitzige Hände, Schmetterlinge im Bauch und nichts anzuziehen. Beim ersten Rendezvous möchte sich jeder von der besten Seite zeigen. Das klappe, wenn man vor allem man selbst ist und sich nicht verkleidet, sagt die Mode-Expertin und Personal Shopperin Sonja Grau. Alles ist erlaubt, wenn die persönliche Note nicht zu kurz kommt.“

Ein weißes Hemd oder eine Bluse zur Jeans und stilvolle Schuhen ließen Frau wie Mann in einem ansprechenden Erscheinungsbild glänzen. Grau befürwortet auch Mut zur Jacke, die dem Gegenüber viel über die eigene Persönlichkeit verraten kann. „Anzugjacken wirken klassisch, Cordsamtjacken oder Karo-Blazer sportlich, Lederjacken sportlich oder auch elegant. Samt- oder Pailletten-Jacken sind elegant, Bikerjacken hingegen rockig“, zählt Grau auf.

Auch auf das eher Kleinteilige kommt es beim Outfit an: „Accessoires wie Schmuck, Gürtel, Schal, Tasche oder Schuhe bestimmen, ob es in die sportliche oder elegante Richtung gehen soll.“ So setze eine Schnürstiefelette oder ein Stiefel im Reiterstil eine sportliche Note, ein Lackschuh betone das Elegante.

Egal, wo das erste Treffen stattfindet, es zählt immer der erste Eindruck – und fällt dieser schlecht aus, kann man den nur schwer wieder wettmachen. So finden 61 Prozent der Befragten einer Studie des Spiegel-Verlags, dass Kleidung viel über den Charakter einer Person aussagt. Sonja Grau betont deshalb: „Auch bei einem romantischen Treffen ist es wichtig, in erster Linie die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen. Man sollte authentisch wirken.“ Vielleicht ist daher gerade der Lieblingspullover und nicht das erst neu gekaufte, noch ungewohnte Kleid das richtige.

Abgestimmt werden muss das natürlich auch auf den Ort des Treffens. Die richtige Kleidung für ein Date richtet sich nach der Lokalität. Wer sich im Restaurant trifft, trägt etwas anderes als Opernbesucher. Jogginganzug, eine Baseball-Mütze oder Sonnenbrillen haben bei einem Date generell nichts verloren. Auch ein zu knappes Kleid oder ein zu tiefer Ausschnitt sind unvorteilhaft. Der Mann oder die Frau am Tisch gegenüber oder im Kinosessel nebenan sollten sich schließlich auf die Person konzentrieren und nicht auf einzelne Körperteile, wie etwa das Dekolleté. Nicht ratsam seien außerdem zu große oder zu kleine sowie schlecht sitzende Kleidung, sagt Grau. Auch auf Gesundheitsschuhe sollte man verzichten.

Aber alle Ratschläge, allen Do's and Don'ts zum Trotz, am Ende sollte man einfach im Kleiderschrank zu dem greifen, was gerade gut zu passen scheint. Denn: Kleidung ist auch eine Form der Selbstdarstellung. Nicht nur Persönlichkeiten, Lebenssituationen und Kleidungsstile, sondern auch Reaktionen können sehr unterschiedlich ausfallen. Wichtig ist auch, dass man sich vor einem Treffen klarmacht: Ich kann es nicht jedem recht machen. Es gibt keine allgemeingültige Regel, nach der man sich die Liebhaber einfangen kann. Wer sich beim ersten Date verstellt und vorgibt, ganz anders zu sein, ist später gestresst, diesem Wunschbild hinterherzuhecheln.