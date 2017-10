Bei einem Hund, der in einer großen Familie lebt und viele verschiedene Bezugspersonen hat, könne es anders aussehen. Wenn dort jemand stirbt, sei der Verlust für das Tier im Vergleich nicht so schlimm, weil sein gewohntes soziales Umfeld noch intakt ist, erklärt Hundetrainer Sebastian Schwerdt.

Renate Leijnse und „Boogy“ mussten sich „zusammenraufen“, was nicht immer einfach gewesen sei. Es habe Momente gegeben, in denen die 61-Jährige regelrecht sauer auf die Hunde gewesen sei. Denn egal wie überfordert Leijnse zwischenzeitlich gewesen ist, „die Hunde fordern ihr Rechte ein, schließlich wird ihr täglicher Ablauf durch den Tod nicht verändert.“ Neben Gassi gehen und Fressen geben hatte ihr Mann mit „Boogy“ beispielsweise auch regelmäßig wild getobt. „Das war ein Ritual, das ich bei einem 44-Kilo-Rüden nicht ersetzen konnte“, sagt Leijnse. Besonders am Anfang habe Renate Leijnse gemerkt, dass „Boogy“ sich noch umgewöhnen muss. In verschiedenen Alltagssituationen habe sie der Rüde angeschaut, als würde er fragen: „Was hast du mir denn zu sagen?“ Renate Leijnse ist froh, dass sie „Boogy“ nicht abgegeben hat. Im Rückblick war der Hund auch eine Art Halt für sie. Er habe sie davor bewahrt, in schwierigen Zeiten „in ein Loch“ zu fallen. Schließlich haben die Tiere ihre täglichen Bedürfnisse.

„Man muss dann funktionieren, die Hunde können schließlich nichts dafür. „Hunde sind emphatisch und leiden, wenn zum Beispiel eine enge Bezugsperson stirbt. Aber sie leben viel mehr im Hier und Jetzt als wir.“ Den Tieren könne es helfen, „so schnell wie möglich weiterzumachen wie bisher. Das kann auch den Menschen helfen“, so Sebastian Schwerdt. Das heiße nicht, dass Hunde ihre Herrchen vergessen würden.

Wenn Renate Leijnse einen Koffer ihres Mannes hervorholt, wedelt „Boogy“ wie wild mit dem Schwanz. „So ein Hund bringt nach dem Tod des Partners auch viele positive Erinnerungen zurück. Die ganze Situation hat uns zusammengeschweißt“, sagt sie.