Gordon Dregger dachte eigentlich, dass kein noch so schicksalhafter Lebensverlauf ihn aus der Bahn werfen könnte. Durch seine Arbeit in einem Altenheim lernt er früh, mit dem Tod und seinen Folgen umzugehen. Doch als seine damalige Ehefrau vor fünf Jahren an Lungenkrebs erkrankt, nimmt das Leben des 47-Jährigen eine dramatische Wendung. „Es war eine Vollbremsung“, erinnert sich Gordon Dregger.

Heute wohnt der Familienvater zusammen mit seinem Sohn Cornelius wieder in dem Haus, das er 1994 zusammen mit seiner Frau Kirsten gekauft hatte. Ein Jahr zuvor hatten sich die beiden kennengelernt. „Wir waren 19-einhalb Jahre zusammen.“ Am 10. September 2012 stirbt Kirsten Dregger. Am Geburtstag ihres Mannes schläft sie für immer ein. „Was da alles zusammengekommen ist, das kann man gar nicht begreifen“, schüttelt Gordon Dregger den Kopf.

Die Söhne Matthias und Cornelius sind 13 und sieben Jahre alt, als ihre Mutter stirbt. Gordon Dregger, der als Schichtmeister in einem Chemieunternehmen in Uerdingen arbeitet, muss fortan auch die Mutterrolle für seine Söhne übernehmen. „Meine Frau hat mir in den letzten Wochen ihres Lebens noch Tipps mit auf den Weg gegeben, wie ich es am besten mache. So komisch es klingt, es hat mir geholfen. Klar ist aber auch, ein Vater kann die Mutter niemals vollends ersetzen.“

Um die Trauer um den Tod nicht Überhand nehmen zu lassen, unternimmt die Familie nach der Beerdigung der Mutter vieles, um auf andere Gedanken zu kommen. „Wir sind regelrecht geflüchtet“, erinnert sich Gordon Dregger. Geflüchtet in andere Städte, andere Länder. Neues sehen, anderes erleben, die Gedanken nicht nur um den schwerwiegenden Verlust kreisen lassen. Viel Zeit zum Trauern bleibt vor allem dem Witwer nicht. „Es musste ja weitergehen, die Jungs mussten wieder in die Schule. Alles musste organisiert werden.“

Familie versucht offen mit dem Tod der Mutter umzugehen

Der Arbeitgeber zeigt viel Verständnis, stellt den Schichtmeister für zwei Monate frei. Eltern, Nachbarn und Freunde helfen in dieser schweren Zeit, wo sie nur können. „Ich hatte zu dieser Zeit Kontakt zu einer Bekannten, die auch früh Witwe wurde. Weil wir in der gleichen Situation steckten, haben wir uns oft ausgetauscht.“

Psychologische Hilfe will Gordon Dregger für sich und seine Familie nicht in Anspruch nehmen. „Der Tod ist für mich Teil des Lebens. So bin ich aufgewachsen und so versuche ich es auch, meinen Kindern zu vermitteln.“ Offen und ehrlich sind sie in der Familie mit der schweren Situation umgegangen. „Anders geht es nicht. Es gibt aber auch Verwandte, die nicht mit der Situation fertig geworden sind und sich zurückgezogen haben“, erzählt Dregger.