Häufig streiten Erben, weil der offene Umgang mit dem Tod und den Finanzen vorher zu kurz gekommen ist.

Wenn Uwe Heinz von seinem Fachgebiet spricht, dann sagt er Neid und Missgunst. Heinz ist Fachanwalt für Erbrecht. Und damit hat er meistens mit Familienstreitigkeiten zu tun, mit zerstörtem Vertrauen und verpasster Kommunikation. Heinz sieht in seinem Job viele solcher Familien. Wer beim Anwalt landet, hat mindestens ein Vertrauensproblem. Wer dann vor Gericht landet, bei dem „ist das Kind schon in den Brunnen gefallen“, sagt Heinz.

Die meisten Fälle, die dem Fachanwalt begegnen, betreffen Stiefeltern- und Stiefkindkonstellationen. Denn einerseits gebe es zwischen diesen Personen häufig weniger enge Verbindungen. Andererseits führe das zu einer geringeren Hemmschwelle, rechtliche Schritte einzuleiten. Andere häufige Konstellationen seien solche, bei denen nicht alle Angehörigen gleichberechtigt informiert worden seien über das Erbe oder den vorherigen Umgang mit den Finanzen.

„Ich nenne Ihnen ein Beispiel“, sagt Heinz. Eine wohlhabende Mutter zweier Kinder war verstorben. Einem Kind hatte sie schon vorher eine Vollmacht ausgestellt, auf deren Grundlage das Kind für die Mutter zu Lebzeiten tätig wurde. Das Kind hat die Mutter an seinen Wohnort geholt und dort in einem Heim untergebracht und sich um ihre Angelegenheiten gekümmert, mit dem Geld auf den Konten gearbeitet. Das andere Kind, das woanders lebte, hatte den Eindruck, dass das nicht ganz sauber lief und wollte nach dem Tod der Mutter Einblick in die Kontoführung haben. Nachdem das verweigert wurde, erstritt sich das andere Kind den Einblick durch zwei Instanzen. Heinz habe dann schnell sehen können, dass das bevollmächtigte Kind über drei Jahre mehr abgehoben hatte, als es für die Versorgung seiner Mutter gebraucht hätte - und zudem den eigenen Kindern höhere Geldbeträge überwiesen hatte.

In einem anderen Fall kamen zwei junge Männer zu ihm. Als sie noch minderjährig waren, verstarb ihr Großvater und hinterließ ein größeres Vermögen. Geerbt haben die Mutter der Männer und ihr Onkel. Die Männer, mittlerweile Studenten, erfuhren erst nach dem Tod ihrer Mutter vom Onkel, dass sie damals auch im Testament des Großvaters begünstigt wurden. Hiervon haben sie aber nie etwas gesehen. Und „ihre Eltern haben das ganze Geld unter die Leute gebracht“. Als der Vater jetzt das gemeinsame Haus verkaufen wollte, haben die Söhne sich an den Anwalt gewandt. „Ich habe den Vater an den Hammelbeinen kriegen können - ohne Prozess“, sagt Heinz. Die Männer haben ihre Anteile am Haus bekommen und den zugesagten Geldbetrag aus dem Erbe des Großvaters. „Sie waren zufrieden, aber das Verhältnis zum Vater kommt nicht mehr ins Reine“, sagt Heinz.