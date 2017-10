Sterben und Tod sind immer noch ein Tabu-Thema. Unsere große Serie zeigt Wege und gibt Tipps, was im Fall der Fälle zu tun ist.

Düsseldorf. Wenn es um die letzten Dinge geht, sind viele hilflos. Das liegt nicht nur daran, dass Tod und Trauer in Deutschland zu einem der letzten echten Tabu-Themen geworden sind, sondern ganz schlicht an einem Mangel an Erfahrung. Unsere große Serie zeigt Wege und gibt Tipps, was im Fall der Fälle zu tun ist. Es geht dabei aber auch um Sterbehilfe und die Rechtslage in Deutschland, die Wahl des richtigen Bestatters und wie man angemessen kondoliert, in Traueranzeigen und Online-Portalen wie zum Beispiel „trauer.wz.de“.

Folgende Themen erscheinen in der Printausgabe der Westdeutschen Zeitung und auf www.wz.de

5.10. Was jeder regeln muss

7.10. Der plötzliche Tod: 10 Dinge, die zu tun sind.

9.10. In aller Würde: Alternative Bestattungsformen.

11.10. Mit Sterbenden sprechen: Wie Abschied gelingt

13.10. Friedhofsordnung: Was erlaubt ist und was nicht.

16.10. Das Trauerspiel: Streit unter Erben.

18.10. Was der Tod kostet.

20.10. Tabu Sterbehilfe: Die Rechtslage in Deutschland.

23.10. Letzte Worte: Was gute Trauerreden ausmacht.

25.10. Die Wahl des richtigen Bestatters.

27.10. Plötzlich allein.

31.10. Wie man angemessen kondoliert.

3.11. Statt Karten: Traueranzeigen und online-Portale.