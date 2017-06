Sommersonnenwende - der Begriff steht für den längsten Tag des Jahres. Um diesen Tag ranken sich viele Mythen. Wir klären die Bedeutung und stellen die wichtigsten Kultstätten vor.

Düsseldorf. Die Sommersonnenwende - der Begriff steht für den längsten Tag des Jahres. Um diesen Tag ranken sich viele Mythen. Wir klären die wichtigsten Fragen. Am 21. Juni ist es wieder soweit.

Was es mit dem Begriff wirklich damit auf sich hat:

Am Tag der Sommersonnenwende beginnt der astronomische Sommer - wenn also die Sonne über der Nordhalbkugel der Erde den höchsten Punkt auf ihrer scheinbaren Jahresbahn erreicht. 2017 ist dies am 21. Juni um 06:24 Uhr (MESZ) der Fall. Danach werden die Tage wieder kürzer. Auf der Südhalbkugel hingegen beginnt am 21. Juni der Winter. Die Sonnenwende kann auch mal auf den 22. oder den 20. Juni fallen, was aber im Laufe der Jahre vergleichsweise selten vorkommt - 2020 in diesem Jahrhundert zum ersten Mal.

Meteorologen legen den Beginn einer neuen Jahreszeit immer auf den ersten Tag des jeweiligen Monats fest. Nach dem Frühlingsanfang am 1. März beginnt der Sommer dieser Logik zufolge also stets am 1. Juni. Auf diese Weise lassen sich Klimadaten leichter erfassen und vergleichen. Würde der Sommer mitten im Monat beginnen, wäre das für die Statistiker weitaus schwieriger.

Stonehenge, Externsteine & Co - Wo wird das Mittsommerfest gefeiert?

Sonnenwendfeiern zur Mittsommernacht zählen zu den ältesten Bräuchen der Welt und sind besonders im Baltikum sowie in den skandinavischen Ländern lebendig. Für die Schweden zum Beispiel ist Mittsommer nach Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres.

Die Schweden fahren häufig mit der Familie und Freunden ins Sommerhäuschen, wo draußen im Garten an langen Tischen geschlemmt und später getanzt wird. Zum Festmahl gehören etwa Hering, Kartoffeln, Erdbeeren, Schnaps und Knäckebrot.

Wichtig ist natürlich der Blumenschmuck im Haar. Manche junge Mädchen pflücken einem alten Brauch nach verschiedene Blumen und legen sie in der Nacht unter das Kopfkissen. Dann sollen sie von dem Mann träumen, den sie einmal heiraten werden.

Bei anderen Skandinaviern wie den Dänen und den Norwegern heißt das Fest Sankt Hans. Am Abend vor dem Johannistag wird an Stränden entlang der Küste, in Parks und manchmal auch auf einem Boot auf dem Wasser ein Feuer entfacht. Indem eine Hexe aus Stroh verbrannt wird, sollen die bösen Mächte ferngehalten werden. Nachdem das Feuer entzündet ist, singen die Dänen vielerorts eine «Midsommervise» («Mittsommerweise»).