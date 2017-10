Diese Anekdote zeigt, wie wichtig auch die menschliche Komponente bei der Beratung ist – besonders bei so einem gewaltigen Vorhaben wie der Immobilienfinanzierung. Man macht so etwas oft nur einmal im Leben. Vertrauen spielt daher eine große Rolle. Eine seriöse Auseinandersetzung mit der Idee vom Eigenheim ist unerlässlich.

Aber nicht nur das Beantworten aller Fragen war wichtig. Wiedenmann ist auch so etwas wie ein emotionaler Anker: Ein wichtiger Termin mit der Kreissparkasse Ravensburg stand für Waldemar Maul an. Als er hörte, dass Wiedenmann verhindert war – er hatte sich vier Wochen Elternzeit genommen – , bestand Maul darauf, das Treffen zu verschieben und zu warten, bis sein Berater wieder zurückgekehrt war.

Die Lösung per Bausparvertrag sammelt schon im Vorfeld eines Kredites Geld für die eigene Immobilie an. Ist der vereinbarte Betrag zusammengespart, erhalten Sie Zugang zu einem Darlehen.

Beim Festdarlehen müssen in den Raten dagegen nur die Zinsen für den Kredit beglichen werden. Am Ende der Laufzeit muss der Kredit dann auf einen Schlag getilgt werden. Wer mittel- oder langfristig einen großen Geldbetrag erwartet, kann sich zu dieser Variante beraten lassen.

Beim Annuitätendarlehen berechnen sich die Zinsen immer am zu zahlenden Restbetrag. Und weil der Kredit kontinuierlich getilgt wird, sinkt der Betrag für die Zinsen immer weiter – eine größere Summe fließt dann in die Tilgung.

Bausparen und eine Förderung, die kaum jemand kennt

Der Bausparvertrag wird in vielen Fällen gefördert. Über die sogenannte Wohnungsbauprämie beteiligt sich der Staat mit einer jährlichen Zahlung an Ihrem Vertrag – mit bis zu 90,11 Euro, wenn man verheiratet ist, wie die Mauls. Auch über die weniger bekannte Arbeitnehmersparzulage kann gefördert werden. Dabei wird ein Betrag in Höhe von neun Prozent des bisher Angesparten gezahlt – das können bis zu 86 Euro pro Jahr sein.

Und wenn sich Ihre finanzielle Situation verbessern sollte, können sie die Wartezeit bis zur Zuteilung des Bausparvertrags auch mit einem Zwischenfinanzierungskredit beschleunigen. Der Kredit läuft dann in der Regel bis zum Zuteilungstermin des Bausparvertrages, also bis zum Moment, an dem man den großen Kredit für die Immobilie bekommt.

Kosten, die man schnell vergisst

Beim veranschlagten Preis des Eigenheims sollte noch ein Anteil hinzuberechnet werden, der weitere Kosten berücksichtigt. Das können Ausgaben für die Grunderwerbssteuer sein, Notarkosten und eventuelle Maklerkosten, aber auch das Bezahlen von fachmännischer Hilfe. Auch Honorare für den Architekten, die Baubegleitung und Erschließungskosten sowie eine Doppelbelastung durch eine Mietswohnung während der Bauphase sind einzuplanen.

Auch Eigenleistungen, die manche für ihr Haus einplanen, werden manchmal unterschätzt. Dabei sollten Sie nämlich die zusätzliche Arbeitsbelastung neben Ihrem Hauptberuf nicht unterschätzen. Und Sie müssen zudem die Materialkosten im Blick haben.

Was Sie bei den Zinsen beachten sollten

Das Thema mit den unvorhergesehenen Kosten ist damit jedoch noch nicht beendet. Denn Zinsen sind zwar derzeit niedrig. Wann sich das ändert, kann im Grunde aber kein Mensch voraussehen. Bei einem so langfristigen Projekt wie einer Immobilienfinanzierung sollte man deswegen eine Sicherung für diesen Fall einbauen.

Laut LBS Bayern kann ein Kunde das gegenwärtige Zinsniveau bis zum Ende der Finanzierung sichern, wenn er sie mit einem Bausparvertrag kombiniert. Auch sollten Sie darauf achten, dass der Preis für die Immobilie nicht unangemessen hoch ist. Denn durch das niedrige Zinsniveau ist es für viele Menschen möglich eine Immobilie per Kredit zu kaufen. Gleichzeitig versuchen viele Verkäufer das zu nutzen und verlangen besonders in den Metropolen höhere Preise.

Wenn Sie weitere Zinssicherungsinstrumente in die Finanzierung einbauen wollen, sollten Sie sich an Ihren Sparkassen-Berater wenden.